Santos x San Lorenzo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Santos e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira (20) pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, na Vila Belmiro, em Santos.
Escalações para Santos x San Lorenzo
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Frías e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.
San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Insaurralde e Tripichio; Montenegro, De Ritis e Giulli; Cuello, Auzmendi e Reali. Técnico: Gustavo Álvarez.
Onde assistir a Santos x San Lorenzo
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.
