Santos e Deportivo Cuenca, do Equador, se enfrentam nesta terça-feira (26) pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
O jogo ocorre às 21h30min, na Vila Belmiro, no litoral paulista.
Escalações para Santos x Deportivo Cuenca
Santos: Diógenes; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser (Miguelito); Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.
Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Ignacio Mosquera, Santiago Postel, Patricio Boolsen e Yeltzin Erique; Mateo Maccari, Jeremy Chacón, Edison Vega, Bryan García e David González; Jorge Ordóñez. Técnico: Jorge Célico.
Onde assistir a Santos x Deportivo Cuenca
A partida será transmitida ao vivo pelo SBT e Paramount+.
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