Peixe é o último colocado do D do torneio. Arte GZH

Santos e Deportivo Cuenca, do Equador, se enfrentam nesta terça-feira (26) pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

O jogo ocorre às 21h30min, na Vila Belmiro, no litoral paulista.

Escalações para Santos x Deportivo Cuenca

Santos: Diógenes; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser (Miguelito); Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Ignacio Mosquera, Santiago Postel, Patricio Boolsen e Yeltzin Erique; Mateo Maccari, Jeremy Chacón, Edison Vega, Bryan García e David González; Jorge Ordóñez. Técnico: Jorge Célico.

Onde assistir a Santos x Deportivo Cuenca

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT e Paramount+.