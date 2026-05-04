Santos abre sindicância interna para analisar briga, e Robinho Jr. acusa Neymar de agressão

O Santos informou, nesta segunda-feira, que instaurou uma sindicância para apurar internamente o desentendimento envolvendo Neymar e o filho de Robinho. Durante uma atividade no CT Rei Pelé no domingo, o experiente atacante teria acertado uma rasteira na jovem promessa alvinegra após se sentir incomodado com um drible.

"Por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas. O Departamento Jurídico está responsável pela condução da sindicância", relatou o Santos em nota enviada à imprensa (leia o conteúdo completo abaixo).

De acordo com uma publicação do ge, representantes de Robinho Jr. enviaram nesta segunda-feira, ao Santos uma notificação extrajudicial cobrando que o clube tomasse providências com o ocorrido no treinamento de domingo.

O documento enviado ao clube traz três acusações do jovem contra o craque, sendo elas xingamentos de maneira ofensiva, uma "rasteira" e um "tapa violento no rosto" de Robinho Jr..

Além disso, a notificação cobra uma reunião com o Santos para conversarem sobre a rescisão contratual, alegando "ausência de condições mínimas de segurança" no clube.

Neymar tem acumulado uma série de polêmicas nos últimos meses enquanto vive incertezas sobre sua convocação para a Copa do Mundo.

No início de abril, o jogador de 34 anos foi criticado por ter usado uma expressão considerada machista para se dirigir ao árbitro do jogo. Dias depois, discutiu com torcedores na Vila após tropeço santista diante do Recoleta.

Após derrota para o Fluminense, no dia 19 de abril, Neymar fez um gesto que foi entendido por alguns como um sinal para não escutar reclamações dos santistas. Ele alega que estava coçando os ouvidos.

O colunista do Estadão Marcel Rizzo, revelou no último sábado que Neymar foi aconselhado por pessoas próximas a ligar para o técnico Carlo Ancelotti e o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, a fim de destravar sua convocação para a Copa. A lista final será divulgada no dia 18, no Rio.