Arsenal e PSG serão os responsáveis por decidir a Champions League da temporada 2025/26. No dia 30 de maio, as equipes se enfrentam a partir das 13h (de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
Os ingleses buscam o título inédito do torneio e voltam a disputar uma final após 20 anos. Em 2006, o clube foi derrotado pelo Barcelona por 2 a 1, em Paris.
Na semifinal desta edição, o Arsenal eliminou o Atlético de Madrid. Na Espanha, empatou em 1 a 1. Já em Londres, venceu por 1 a 0, com gol de Saka.
Do outro lado, o PSG é o atual campeão e chega à decisão com leve favoritismo. Na última temporada, a equipe treinada por Luis Enrique surpreendeu na final e goleou a Inter de Milão por 5 a 0. Antes, superou justamente o Arsenal, na semifinal, após vencer as duas partidas.
Nesta edição, o time francês passou pelo Bayern de Munique nas semifinais. Na ida, em Paris, a equipe venceu por 5 a 4. Já na volta, na Alemanha, empatou, em 1 a 1.