Saiba como retirar o kit para a 41ª Maratona de Porto Alegre; confira horários e local

A programação oficial da 41ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre começou na quarta-feira (27), com a abertura da Feira da Maratona.
O espaço montado no Centro de Eventos do BarraShoppingSul serve para a entrega dos kits das provas que serão realizadas no próximo final de semana.
Serão quatro distâncias diferentes (5km, 10km, 21km e 42km). No sábado (30), as provas de menor distância. A maratona será no domingo (31).
Os participantes das distâncias poderão retirar seus materias de prova em quatro dias — quarta, quinta, sexta e sábado.
A entrega será das 11h até 20h nos três primeiros dias e das 11h até 19h no sábado. No domingo, dia da maratona, não terá feira.
Serviço
Maratona Internacional de Porto Alegre
- Meia-maratona - 30/5 - 6h30min (largada)
- Rústicas 5km e 10km - 30/5 - 9h (largada)
- Maratoninha - 30/5 - 11h (largada)
- Maratona - 31/5 - 6h (largada)