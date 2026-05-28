Saiba como retirar o kit para a 41ª Maratona de Porto Alegre; confira horários e local

Provas serão neste sábado e neste domingo em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A programação oficial da 41ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre começou na quarta-feira (27), com a abertura da Feira da Maratona.

O espaço montado no Centro de Eventos do BarraShoppingSul serve para a entrega dos kits das provas que serão realizadas no próximo final de semana.

Serão quatro distâncias diferentes (5km, 10km, 21km e 42km). No sábado (30), as provas de menor distância. A maratona será no domingo (31).

Os participantes das distâncias poderão retirar seus materias de prova em quatro dias — quarta, quinta, sexta e sábado.

A entrega será das 11h até 20h nos três primeiros dias e das 11h até 19h no sábado. No domingo, dia da maratona, não terá feira.

Serviço

Maratona Internacional de Porto Alegre