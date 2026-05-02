Sada Cruzeiro bate o Minas e vai decidir a Superliga masculina contra o Vôlei Renata

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Otávio foi o maior pontuador da semifinal. Agência i7/Sada Cruzeiro / Divulgação

Atual campeão e maior vencedor da história da Superliga masculina de vôlei, o Sada Cruzeiro está na final pela 12ª vez na história.

Nesta sexta-feira (1º), no Ginásio do Riacho, em Contagem, o time comandado por Filipe Ferraz derrotou o Minas Tênis Clube, de virada, por 3 a 1, parciais de 20/25, 26/24, 25/23 e 25/20, após duas horas de partida, e fechou o playoff semifinal em 2 a 1, garantindo vaga na decisão diante do Vôlei Renata, de Campinas, no dia 10 de maio, em São Paulo.

Esta será a terceira final entre as duas equipes na temporada. Os paulistas levaram vantagem e venceram a Copa Brasil e o Campeonato Sul-Americano. O confronto também será uma reedição da decisão da última Superliga, conquista pelos mineiros, que somam nove títulos na competição.

O jogo

Douglas Souza entrou para organizar o passe do Sada Cruzeiro. Agência i7 / Sada Cruzeiro/Divulgação

A partida foi bastante equilibrada e o Minas conseguiu manter a liderança no set inicial e fechar em 25 a 20, com um ace de Léo Lukas.

Já na segunda parcial, o Sada Cruzeiro chegou a ter três pontos de frente (16 a 13), mas uma inversão promovida pelo técnico Guilherme Novaes, que levou à quadra o oposto Abouba e o levantador iraniano Javad, fez o Minas virar para 17 a 16.

Empurrado por 2,2 mil torcedores, o Sada Cruzeiro reagiu e virou em 19 a 18. Os dois times trocaram pontos até o Minas chegar ao set point em 24 a 23, mas Lucão garantiu o empate e num erro de passe e num ataque de Willian Doardo, que explorou o bloqueio, o atual campeão virou para 26 a 24 e empatou o jogo.

O equilíbrio foi a tônica do terceiro set, com as equipes se alternando na pontuação. No final, um bloqueio sobre Léo Lukas definiu o 25 a 23 e a virada do Sada Cruzeiro.

Pressionado a vencer a quarta parcial para forçar um tie-break, o Minas conseguiu levar o jogo até 19 a 19, quando a maior experiência do Sada Cruzeiro prevaleceu e um bloqueio de Lucão e um ace de Otávio levaram o marcador para 23 a 19. Logo depois, um toque na rede de Samuel definiu o 25 a 20 e a vaga cruzeirense.

Destaques

Sada Cruzeiro tem nove títulos de Superliga. Agência i7 / Sada Cruzeiro/Divulgação

O central Otávio foi eleito o melhor em quadra e levou o Troféu VivaVôlei. Com 19 acertos, sendo 13 no ataque, três no bloqueio e três no saque, ele ainda foi o maior pontuador da partida.

Com 17, o oposto Oppenkoski foi outro destaque do Sada Cruzeiro, assim como o ponteiro Douglas Souza, que entrou apenas a partir do segundo set e anotou 14 pontos e o central Lucão, que fez 12.

Pelo Minas, o oposto Samuel Neufeld fez 15 e o ponta Léo Lukas terminou com 11 pontos.