Sabalenka vence na estreia e segue busca por título inédito em Roland Garros

Líder do ranking mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka estreou com vitória no Aberto da França e segue em busca de um inédito título em sua carreira.
Na quadra central de Roland Garros, a número 1 do mundo derrotou a espanhola Jéssica Bouzas Maneiro por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em um hora e 15 minutos de partida.
Esta foi sua 22ª vitória seguida em estreias de Grand Slam, desde a derrota para a espanhola Carla Suárez Navarro, na Austrália em 2020.
— Acho que todos nós sentimos pressão. Isso faz parte da vida, então você tem que se acostumar. É um pouco difícil de ignorar — disse Sabalenka, sobre a obrigação de confirmar o favoritismo.
A adversária da bielorrussa na segunda fase será a vencedora da partida entre a tcheca Linda Fruhvirtová e a francesa Elsa Jacquemot.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar