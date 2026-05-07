Sabalenka, Gauff e Andreeva estreiam com vitórias no WTA 1000 de Roma

As principais estrelas da chave feminina iniciaram suas campanhas nesta quinta-feira (7) no torneio WTA 1000 de Roma, garantindo vitórias relativamente tranquilas, não apenas para a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, mas também para a americana Coco Gauff (nº 4) e a russa Mirra Andreeva (nº 7), que no sábado foi vice-campeã do WTA de Madri.

Em um dos poucos torneios WTA 1000 que ainda não conquistou até o momento, Sabalenka abriu sua participação com uma vitória por 6-2 e 6-3 sobre a tcheca Barbora Krejcikova (nº 53).

A estrela bielorrussa retornou, assim, às competições após sua inesperada derrota nas quartas de final em Madri, sofrida diante da americana Hailey Baptiste.

Sua próxima adversária no Foro Italico será a romena Sorana Cirstea (nº 27).

Já Andreeva precisou de apenas uma hora e seis minutos para derrotar a croata Antonia Ruzic (nº 59) com um placar de 6-1 e 6-0, enquanto Gauff também se mostrou firme diante da tcheca Tereza Valentova (nº 48), vencendo por 6-3 e 6-4.

A próxima adversária de Gauff será a argentina Solana Sierra (nº 72), que derrotou a ucraniana Anhelina Kalinina (nº 93) na segunda rodada por 6-2 e 6-3.

A atual campeã, a favorita do público local Jasmine Paolini, oitava colocada no ranking da WTA, precisou virar o jogo para vencer a francesa Leolia Jeanjean (nº 127) por 6-7 (4/7), 6-2, 6-3.

No torneio masculino, enquanto aguardavam a entrada dos principais favoritos, a torcida italiana ficou particularmente decepcionada com a derrota de um de seus ídolos, Matteo Berrettini (ex-nº 8 do mundo, agora na 100ª posição), que perdeu por 6-2 e 6-3 para o australiano Alexei Popyrin (nº 60).