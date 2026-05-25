Rybakina, Paolini, Anisimova e Svitolina vencem em Roland Garros 

Quatro candidatas ao título de Roland Garros estrearam com vitória, nesta segunda-feira (25), em Paris.
Campeã do primeiro Grand Slam do ano na Austrália, a cazaque Elena Rybakina bateu a eslovena Veronika Erjavec em sets diretos, com um duplo 6/2, em uma hora e 15 minutos de jogo.
Os melhores resultados da número 2 do mundo aconteceram em 2021 e 2024, quando chegou às quartas de final. Na segunda rodada, ela vai enfrentar a ucraniana Yuliia Starodubtseva.
Vice-campeã em 2024, a italiana Jasmine Paolini passou pela ucraniana Dayana Yastremska por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em uma hora e 40 minutos de confronto.
Paolini terá como rival, na segunda rodada, a argentina Solana Sierra.
Semifinalista em 2019 e atual vice-campeã de Wimbledon e do US Open, a estadunidense Amanda Anisimova venceu a convidada local Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 69 minutos.
Na segunda rodada, Anisimova vai enfrentar a austríaca Julia Grabher, que passou pela eslovaca Rebeca Šramková, com um duplo 6/2.
Em ótima fase, a ucraniana Elina Svitolina precisou de três sets para eliminar a húngara Anna Bondár, parciais de 3/6, 6/1 e 7/6 (10-3), após duas horas e 26 minutos de partida.
Svitolina, que jamais chegou à uma decisão de Grand Slam, foi cinco vezes quadrifinalista em Paris. Sua próxima rival será a qualifier espanhola Kaitlin Quevedo, que passou pela convidada local Léolia Jeanjean em dois tie-breaks, parciais de 7/6 (7-5) e 7/6 (7-2).
Confira outros resultados desta segunda-feira:
Simples feminino - 1ª rodada:
- Karolíma Muchová (CZE) 2 x 0 Anastasia Zakharova (RUS) - 7/5 e 6/2
- Alycia Parks (EUA) 2 x 0 Leylah Fernandez (CAN) - 6/4 e 6/4
- Diana Shnaider (RUS) 2 x 0 Renata Zarazúa (MEX) - 6/4 e 6/1
- McCartney Kessler (EUA) 2 x 1 Guo Hanyu (CHN) - 4/6, 7/6 (7-1) e 7/5
- Camila Osorio (COL) 2 x 0 Ekaterina Alexandrova (RUS) - 6/2 e 6/4
- Katie Boulter (GBR) 2 x 1 Akasha Urhobo (EUA) - 6/4, 4/6 e 6/4
- Jelena Ostapenko (LET) 2 x 0 Ella Seidel (ALE) - 6/4 e 6/4
- Kamilla Rakhimova (UZB) 2 x 1 Jaqueline Cristian (ROM) - 6/3, 4/6 e 6/4
- Viktorija Golubic (SUI) 2 x 0 Panna Udvaerdy (HUN) - 6/0 e 6/2
- Yulia Putintseva (CAZ) 2 x 1 Talia Ginson (AUS) - 4/6, 6/4 e 6/1
- Anastasia Potapova (AUT) 2 x 0 Maya Joint (AUS) - 6/1 e 6/2
- Elisa Mertens (BEL) 2 x 0 Tatjana Mara (ALE) - 7/5 e 6/0
- Eva Lys (ALE) 2 x 0 Petra Marčinko (CRO) - 6/3 e 6/0
- Cristina Buçsa (ESP) 2 x 1 Susan Bandecchi (SUI) - 4/6, 6/2 e 6/4
- Daria Kasatkina (AUS) 2 x 0 Zeynep Sönmez (TUR) - 6/4 e 6/4
- Maja Chwalińska (POL) 2 x 0 Zheng Qinwen (CHN) - 6/4 e 6/0
- Jil Teichmann (SUI) 2 x 0 Liudmila Samsonova (RUS) - 6/4 e 6/4