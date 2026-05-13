Ruud vence Khachanov e vai à semifinal do Masters 1000 de Roma

Ruud já foi semifinalista em três oportunidades. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O tenista norueguês Casper Ruud, número 25 do mundo, está nas semifinais do Masters 1000 de Roma. Ele venceu o russo Karen Khachanov, 15º no ranking, nesta quarta-feira (13), em um jogo que foi interrompido pela chuva.

Ruud selou a vitória em 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/2. Ele terá como próximo adversário o vencedor do duelo entre o espanhol Rafael Jodar (34º) e o italiano Luciano Darderi (20º).

Outra semifinal

O grande favorito ao título, o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, entrará em quadra pelas quartas de final nesta quinta-feira (14). Ele enfrenta o russo Andrey Rublev (14º).

O último semifinalista sairá do confronto entre outro russo, o ex-número 1 do mundo Daniil Medvedev (9º), e o espanhol Martín Landaluce (94º).

Como foi Ruud x Khachanov

Contra Khachanov, Ruud fechou o primeiro set em pouco mais de meia hora e, quando o russo abriu o placar na segunda parcial, a chuva interrompeu a partida por duas horas e meia.

Com o jogo reiniciado, Khachanov conseguiu duas quebras e rapidamente abriu 5-0, até fechar em 6-1.

No entanto, o norueguês voltou a acelerar o ritmo desde o início do set decisivo para abrir vantagem no placar (4-0) e garantir a vitória após 1 hora e 40 minutos.

Dessa forma, Ruud igualou seu melhor resultado em Roma, onde foi eliminado três vezes na semifinal (2020, 2022 e 2023).