Ruud sofre com o calor, mas avança em Roland Garros após batalha de quase quatro horas

Depois de sofrer com o calor e de desperdiçar cinco match points, o tenista norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, avançou à segunda rodada de Roland Garros ao derrotar o russo Roman Safiullin (141º) nesta segunda-feira (25).
Vice-campeão das edições de 2022 e 2023, Ruud fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 7/6 (7-5), 5/7, 0/6 e 6/2, após uma batalha de quase quatro horas.
Finalista do Masters 1000 de Roma, o tenista de 27 anos dominou inicialmente o adversário e teve cinco match points, três deles enquanto sacava para fechar a partida, com 5-3 no terceiro set e 40-0 de vantagem.
No entanto, Ruud desmoronou completamente: chegando atrasado em praticamente todas as bolas e sem conseguir encaixar seus golpes, acabou perdendo o set para o russo.
Quando liderava o quarto set por 5-0, Safiullin pediu atendimento médico por um problema na perna. Os dois jogadores deixaram a quadra antes do início do quinto set, por mais de 16 minutos, para receber tratamento fora da quadra.
No set decisivo, Ruud pôs fim à sequência de 11 games consecutivos vencidos por Safiullin antes de conseguir uma quebra e abrir 3-1.
Mais tarde, quebrou novamente o saque do russo para selar a vitória ao aproveitar seu sexto match point na partida.
Na segunda rodada, Casper Ruud vai encarar o sérvio Hamad Medjedovic, que superou o alemão Yannick Hanfmann.
Confira outros resultados desta segunda-feira
1ª rodada masculino:
- Ben Shelton (EUA) 3 x 0 Daniel Mérida (ESP) - 6/3, 6/3 e 6/4
- Wu Yibing (CHN) 3 x 0 Marcos Giron (EUA) - 7/5, 6/2 e 6/4
- Flavio Cobolli (ITA) 3 x 0 Andrea Pellegrino (ITA) - 6/4, 7/6 (7-4) e 6/3
- Francisco Cerúndolo (ARG) 3 x 1 Botic van de Zandschulp (HOL) - 6/3, 6/6, 6/7 (7-9) e 6/4
- Raphaël Collignon (BEL) 3 x 0 Aleksandar Vukic (AUS) - 6/3, 6/3 e 7/6 (7-4)
- Andrey Rublev (RUS) 3 x 1 Ignacio Buse (PER) - 6/3, 6/7 (6-8), 6/3 e 7/5
- Tommy Paul (EUA) 3 x 1 Rinky Hojikata (AUS) - 4/6, 6/3, 7/5 e 6/4
- Ugo Humbert (FRA) 3 x 0 Adrian Mannarino (FRA) - 6/3, 6/4 e 6/3
- Hubert Hurkacz (POL) 3 x 1 Jaume Munar (ESP) - 6/3, 6/3, 2/6 e 6/3
- Camilo Ugo Carabelli (ARG) 3 x 0 Emilio Nava (EUA) - 7/6 (12-10), 6/3 e 6/3
- Mariano Navone (ARG) 3 x 0 JT Brooksby (EUA) - 6/4, 6/4 e 6/4
- Thanasi Kokkinakis (AUS) 3 x 2 Térence Atmane (FRA) - 6/7 (5-7), 6/2, 4/6, 6/3 e 7/5
- Rafael Jódar (ESP) 3 x 0 Aleksandar Kovacevic (EUA) - 6/1, 6/0 e 6/4
- Brandon Nakashima (EUA) 3 x 0 Roberto Bautista Agut (ESP) - 6/2, 6/5 e 6/2
- Frances Tiafoe (EUA) 3 x 1 Elliot Spizzirri (EUA) - 6/3, 6/7 (5-7), 6/4 e 6/3
- Alex Michelsen (EUA) 3 x 0 Alexander Shevchenko (CAZ) - 6/2, 6/4 e 6/2
- Alex de Minaur (AUS) 3 x 0 Toby Samuel (GBR) - 6/4, 6/4 e 6/2
- Arthur Rinderknech (FRA) 3 x 0 Jurij Rodionov (AUT) - 7/6 (7-5), 6/2 e 6/3
- Luca Van Assche (FRA) 3 x 1 Vilius Gaubas (LTU) - 6/4, 6/2, 2/6 7/5
- Pablo Carreño Busta (ESP) 3 x 0 Jiří Lehečka (CZE) - 6/3, 7/6 (7-3) e 6/3
- Matteo Berrettini (ITA) 3 x 1 Márton Fucsovics (HUN) - 6/7 (2-7), 7/5, 6/1 e 6/2