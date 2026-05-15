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Russo vence segunda etapa e amplia vantagem na Volta Ciclística de Portugal; brasileiro está em 18º

Matvey Boldyrev lidera com sete horas e 29 minutos; brasileiro Andrey Braguini está 4min35seg atrás

André Silva

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