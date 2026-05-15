Russo vence segunda etapa e amplia vantagem na Volta Ciclística de Portugal; brasileiro está em 18º

Boldyrev venceu a 2ª etapa e lidera a classificação geral. Rodrigo Rodrigues / Divulgação/FPCiclismo

O ciclista russo Matvey Boldyrev manteve a liderança da 33ª edição da Volta a Portugal do Futuro. Nesta sexta-feira (15), ele venceu a segunda etapa e ampliou a distancia para o segundo colocado, o espanhol Jaime Torres.

Boldyrev completou os 142,6km, entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra, no Distrito de Leiria, em três horas, 43 minutos e 18 segundos. O estadunidense Jesse Maris terminou em segundo, com o venezuelano Winston Maestre em terceiro lugar.

Único brasileiro na prova, Andrey Braguini foi o 22º colocado — ele ficou a um minuto e 24 segundos do líder.

Na classificação geral, Matvey Boldyrev soma sete horas e 29 minutos, um minuto e 25 segundos à frente de Jaime Torres. A terceira posição é de Jesse Maris, com um minuto e 54 segundos de desvantagem.

Quatro minutos e 35 segundos atrás do líder, Braguini está em 18º lugar no geral.

A terceira etapa da Volta a Portugal do Futuro acontecerá no sábado (16), com um percurso de 156km, entre Penela e São Pedro do Sul.

Confira a classificação geral