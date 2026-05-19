Rumo à 6ª Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo lidera lista de convocados de Portugal

Sem surpresas, o astro Cristiano Ronaldo foi convocado para defender a seleção de Portugal e disputar, aos 41 anos, sua sexta Copa do Mundo, conforme a lista de 26 jogadores revelada pelo técnico Roberto Martínez nesta terça-feira (19).

Depois de sofrer uma lesão no final de fevereiro pelo Al-Nassr, Cristiano ficou fora da convocação amistosos contra México (0 a 0) e Estados Unidos (vitória por 2 a 0), disputados em março.

Vencedor de cinco Bolas de Ouro, CR7 voltou e se preparar para participar de seu sexto Mundial, um recorde que, salvo surpresas, seu grande rival, Lionel Messi, igualará.

O astro português, que também disputou seis Eurocopas, havia afirmado em novembro do ano passado que a Copa de 2026 seria a última de sua carreira.

"Quando falamos de Cristiano Ronaldo, existe o ícone do futebol mundial e, depois, o jogador, o nosso capitão, que está sujeito às mesmas exigências que os outros jogadores", afirmou Roberto Martínez em entrevista coletiva nesta terça-feira.

"Ele tem o espírito competitivo para estar na Copa do Mundo e é, na minha opinião, um capitão exemplar", acrescentou o treinador.

Cristiano lidera uma seleção de altíssimo nível, com um grande número de jogadores nos melhores clubes europeus: Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva e Rúben Dias (Manchester City) e Rafael Leão (Milan).

"Para nós, o trabalho deve ser de alta intensidade em todas os treinos. Há muitos ajustes a fazer e precisamos de outro goleiro. Sabíamos que Ricardo Velho não poderia ficar no banco, mas, em dois minutos, ele disse que estava pronto para ajudar da maneira que fosse necessária", explicou Martínez.

Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e RD Congo. A estreia será no dia 17 de junho, contra os congoleses.

Antes de se concentrar em Palm Beach, na Flórida, a seleção portuguesa disputará dois amistosos de preparação em casa: contra o Chile, no dia 6 de junho, em Oeiras, e contra a Nigéria, no dia 10, em Leiria.

- Lista dos 26 convocados de Portugal para a Copa do Mundo de 2026:

- Goleiros: Diogo Costa (Porto/POR), José Sá (Wolverhampton/ING), Rui Silva (Sporting/POR), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara/TUR)

- Defensores: Diogo Dalot (Manchester United/ING), Matheus Nunes (Manchester City/ING), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), João Cancelo (Barcelona/ESP), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Gonçalo Inácio (Sporting/POR), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Rúben Dias (Manchester City/ING), Tomás Araújo (Benfica/POR)

- Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal/ASA), Samuel Costa (Mallorca/ESP), João Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ING), Bernardo Silva (Manchester City/ING)

- Atacantes: João Félix (Al-Nassr/ASA), Francisco Trincão (Sporting/POR), Francisco Conceição (Juventus/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ING), Rafael Leão (Milan/ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/ASA)