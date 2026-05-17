Roma e Milan vencem e ficam mais perto da Champions League

Roma e Milan, que derrotaram Lazio e Genoa, respectivamente, deram um passo quase decisivo rumo à classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, ao contrário da Juventus, cuja derrota em casa para a Fiorentina a deixa ainda mais distante do principal torneio de clubes do continente.

Na capital, e após diversas alterações na programação nos últimos dias, o dérbi foi decidido com uma vitória de 2 a 0 da Roma sobre a Lazio.

Com este triunfo, assegurado graças a duas cabeçadas de Gianluca Mancini (40' e 66'), a Roma chega aos 70 pontos, completando o grupo dos quatro primeiros colocados que garantem acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Uma vitória na próxima semana contra o já rebaixado Hellas Verona garantiria a classificação para a Roma, que não disputa a Liga dos Campeões desde sua eliminação nas oitavas de final, diante do Porto, em 2019.

Empatado em pontos com a Roma, o inconstante time do Milan assumiu a terceira colocação após garantir uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Genoa, graças aos gols do francês Christopher Nkunku (50', de pênalti) e do suíço Zachary Athekame, (81'). O zagueiro mexicano Johan Vásquez descontou para a equipe da Ligúria (86').

"Foi um dia repleto de emoção para a nossa equipe e para os nossos torcedores. Temos mais 90 minutos a disputar para alcançarmos o nosso objetivo, e o nosso destino está inteiramente em nossas próprias mãos", declarou o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, após a partida.

Tanto o clube romano quanto o milanês detêm, no momento, uma vantagem de dois pontos sobre o Como e a Juventus, seus rivais diretos na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

O surpreendente Como, comandado por Cesc Fàbregas, que já garantiu sua presença em uma competição europeia pela primeira vez em sua história, não desistiu do sonho de chegar à Liga dos Campeões. Neste domingo, a equipe derrotou o Parma graças a um gol do espanhol Alberto Moreno, no início do segundo tempo (58').

- Juve decepciona -

A Juventus está perto de dar adeus à vaga na Champions League, após ser derrotada em casa pela Fiorentina que se impôs com gols de Cher Ndeour (34') e Rolando Mandragora (83').

"A pressão nos dominou, o medo de perder o que havíamos conquistado ao longo da temporada. Não jogamos à altura do nosso nível", admitiu o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, após uma derrota que provocou vaias dos torcedores direcionadas aos jogadores.

Na última rodada, o Milan receberá o Cagliari, enquanto Como e Juventus visitarão o Cremonese e o Torino, respectivamente.

O Napoli, após garantir uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o já rebaixado Pisa, assegurou a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Também neste domingo, dia em que se encerra a penúltima rodada, com jogos nos quais nada mais está em disputa, a campeã Inter empatou em 1 a 1 em casa contra o Hellas Verona.

--- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Domingo, 17 de maio

Roma - Lazio 2 - 0

Como - Parma 1 - 0

Genoa - Milan 1 - 2

Pisa - Napoli 0 - 3

Juventus - Fiorentina 0 - 2

Inter - Hellas Verona 1 - 1

Atalanta - Bologna 0 - 1

(15h45) Sassuolo - Lecce

Cagliari - Torino

Udinese - Cremonese

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 86 37 27 5 5 86 32 54

2. Napoli 73 37 22 7 8 57 36 21

3. Milan 70 37 20 10 7 52 33 19

4. Roma 70 37 22 4 11 57 31 26

5. Como 68 37 19 11 7 61 28 33

6. Juventus 68 37 19 11 7 59 32 27

7. Atalanta 58 37 15 13 9 50 35 15

8. Bologna 55 37 16 7 14 46 43 3

9. Lazio 51 37 13 12 12 39 39 0

10. Udinese 50 36 14 8 14 45 46 -1

11. Sassuolo 49 36 14 7 15 44 46 -2

12. Torino 44 36 12 8 16 41 59 -18

13. Parma 42 37 10 12 15 27 46 -19

14. Genoa 41 37 10 11 16 41 50 -9

15. Fiorentina 41 37 9 14 14 40 49 -9

16. Cagliari 37 36 9 10 17 36 51 -15

17. Lecce 32 36 8 8 20 24 48 -24

18. Cremonese 31 36 7 10 19 30 53 -23

19. Hellas Verona 21 37 3 12 22 25 59 -34

20. Pisa 18 37 2 12 23 25 69 -44

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