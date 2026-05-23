Roland Garros: favoritos, horários e onde assistir aos jogos do Grand Slam francês 

A cidade de Paris, na França, será palco do segundo Grand Slam da temporada de 2026. A partir de domingo (24), o saibro de Roland Garros reunirá os principais nomes do tênis no torneio com final prevista para 7 de junho.
O formato de disputa ocorre em chaves principais separadas pelas categorias masculino e feminino que englobam duelos únicos individuais e em duplas. Conforme o resultado, os vencedores avançam para a próxima fase. Ao todo, o campeão terá de vencer oito jogos para ser coroado como vencedor.
Brasileiros na parada
O Brasil terá dois representantes nesta edição do Roland Garros. João Fonseca, o brasileiro número 30 no ranking, fará a sua segunda participação no torneio francês e estreia neste domingo contra o francês Luka Pavlovic, número 240 do ranking, que chegou à competição pelo qualificatório. O horário da partida está previsto para acontecer não antes das 10h.
Caso avance de fase, o provável é que Fonseca enfrente o croata Dino Prizmic, número 71 do ranking. Em um eventual sucesso, o brasileiro pode se deparar com o sérvio Novak Djokovic, um dos favoritos do torneio.
No lado feminino, a representante brasileira é Bia Haddad, número 78 do ranking que enfrenta a britânica Francesca Jones. A partida está agendada para domingo (24) e começa não antes das 7h40min.
Ausências confirmadas
O único Slam disputado no saibro tem ausências de peso nesta edição. A principal delas é a do número dois do ranking e atual campeão de Roland Garros, Carlos Alcaraz.
O espanhol sofreu uma lesão no punho e não poderá defender o título. Outra baixa é o italiano Lorenzo Musetti, semifinalista na edição do ano passado.
Favoritos ao título
Sem Alcaraz, o favoritismo pela conquista do Grand Slam ganha novas disputas. O primeiro colocado no ranking é o italiano Jannik Sinner e chega como um dos principais candidatos à conquista após a dolorosa derrota para o espanhol na final do ano passado.
Sinner tornou-se o primeiro tenista a vencer os cinco primeiros Masters 1000 da temporada, o único a vencer seis torneios da categoria de forma consecutiva e o segundo, ao lado de Novak Djokovic, a ser campeão dos nove do circuito.
Falando no sérvio, Djokovic também está no páreo. Número 4 do mundo, disputou apenas três torneios no ano, sendo apenas um no saibro — no Aberto de Roma, onde caiu na estreia. O sérvio segue em busca do 25º Grand Slam de sua carreira. Outro destaque é o alemão Alexander Zverev, número três do ranking.
Quem sai na frente no feminino
Na modalidade feminina, favoritismo está na tetracampeã Iga Swiatek. A polonesa ocupa a terceira posição no ranking. No entanto, ela tem uma forte concorrente na briga pelo título: Aryna Sabalenka.
A bielorrussa lidera o ranking geral feminino e foi finalista do Roland Garros de 2025, perdendo a final para a americana Coco Gauff.
Onde assistir
As partidas serão transmitidas nos canais ESPN e Disney+.
Datas e horários dos principais jogos da primeira fase (categoria masculino):
Domingo (24)
Não antes das 8h10min
- Benjamin Bonzi (FRA) x Alexander Zverev (ALE)
Não antes das 10h
- João Fonseca (BRA) x Luka Pavlovic (FRA)
Não antes das 15h15min
- Giovanni Perricard (FRA) x Novak Djokovic (SER)
Segunda-feira (25)
Horários a definir
- Jannik Sinner (ITA) x Clement Tubor (FRA)
- Auger-Aliassime (CAN) x Daniel Altmaier (ALE)
- Daniel Mérida (ESP) x Ben Shelton (EUA)
Datas e horários dos principais jogos da primeira fase (categoria feminina):
Domingo (24)
Não antes das 7h40min
- Francesa Jones (ING) x Bia Haddad (BRA)
Segunda-feira (25)
Horários a definir
- Veronika Erjavec (ESL) x Elena Rybakina (CAZ)
- Coco Gauff (EUA) x Tylor Townsend (EUA)
- Kimberly Birrell (AUS) x Jessica Pagula (EUA)