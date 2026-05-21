Roland Garros bate o pé contra estrelas do tênis e não aumentará premiação

Carlos Alcaraz é o atual vencedor do Grand Slam francês. DIMITAR DILKOFF / AFP

A Federação Francesa de Tênis (FFT) não aumentará a premiação de Roland Garros em 2026, afirmou a diretora do torneio, Amélie Mauresmo, nesta quinta-feira (21). A declaração vem em meio a protestos planejados pelas estrelas do circuito.

— Temos uma premiação que dobrou em 10 anos e também aumentou consideravelmente nos últimos tempos — enfatizou a ex-tenista.

Amélie ainda disse estar "um pouco triste" com a indignação dos jogadores, que concordaram em encurtar suas entrevistas coletivas na sexta-feira (22) para expressar seu descontentamento. Os tenistas exigem uma fatia maior da receita gerada pelos quatro torneios Grand Slam.

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, não descartou um boicote aos torneios caso as reivindicações financeiras dos jogadores não sejam atendidas, e a diretora do torneio garantiu que leva todas as ameaças "a sério".

— Não estamos acostumados a levar na brincadeira o que vem dos jogadores e jogadoras — insistiu a ex-número 1 do mundo, campeã do Aberto da Austrália e de Wimbledon.

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Uma reunião com os atletas está prevista para esta sexta-feira, às vésperas do início de Roland Garros, no domingo. O evento foi organizado por iniciativa da FFT e não contará com representantes dos outros três principais torneios Grand Slam.

Segundo uma fonte próxima às negociações, "temos realmente a vontade de dialogar, de avançar e de reconhecer que cada um de nós deve dar um passo em direção ao outro".

— Estou confiante nas trocas que ocorrerão e nas que já ocorreram — declarou Mauresmo, visto que o conflito já dura mais de um ano.

Premiação de Roland Garros em 2026

A premiação total da próxima edição do torneio de Roland Garros chegará a 61,7 milhões de euros (R$ 363 milhões), um aumento de 9,5% em relação ao ano passado, dos quais 2,8 milhões de euros (R$ 16,5 milhões) serão destinados aos campeões de simples.

A distribuição da premiação varia de 24 mil euros (R$ 141 mil), para uma derrota na primeira rodada da fase classificatória de simples, até 2,8 milhões de euros para o campeão, acima dos 2,5 milhões pagos em 2025.

Chegar à chave principal garante um mínimo de 87 mil euros (R$ 512 mil) em caso de eliminação na primeira rodada, enquanto aqueles que alcançam a terceira rodada têm garantidos 187 mil euros (R$ 1,1 milhão).

O prêmio por chegar às semifinais de simples será de 750 mil euros (R$ 4,4 milhões).