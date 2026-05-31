Roland Garros agenda seu primeiro duelo WTA na sessão noturna desde 2023

Sabalenka e Osaka se enfrentam pelas oitavas de final. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Os organizadores de Roland Garros agendaram o jogo das oitavas de final desta segunda-feira (1º) entre Aryna Sabalenka e Naomi Osaka para a prestigiada sessão noturna, o último horário na quadra principal, marcando a primeira partida feminina a receber essa honraria no torneio desde 2023.

A última vez que a organização selecionou uma partida da chave feminina (WTA) para essa "night session" foi em 4 de junho de 2023, quando Sabalenka enfrentou a estadunidense Sloane Stephens.

A decisão de agendar exclusivamente partidas masculinas nesse horário desde então, uma sessão considerada reservada para confrontos de especial apelo junto ao público e à emissora que transmite o torneio na França (Amazon Prime), gerou críticas em diversas ocasiões.

— Houve muitos grandes duelos, muitas partidas (femininas) espetaculares, que teria sido fantástico ver durante a sessão noturna. Merecemos ser colocadas no palco principal, em horários mais favoráveis e diante de um público maior. Merecemos o mesmo tratamento que os homens — reclamou a própria Sabalenka durante a edição de 2025 de Roland Garros.

Ex-tenista e campeã do Australian Open e de Wimbledon em 2006, a diretora do torneio, a francesa Amélie Mauresmo respondeu às críticas da bielorrussa.

— Há muitos pedidos em relação à programação, de todos os lados. Tentamos atender a todos da melhor maneira possível: jogadoras, emissoras e espectadores. É meio que um quebra-cabeça — disse á época.

Sabalenka e Osaka devem jogar na Quadra Philippe-Chatrier, a principal de Roland Garros, não antes das 15h15 (de Brasília).