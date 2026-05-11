Roger admite 'falta de concentração' do São Paulo no 2º tempo em derrota para o Corinthians

Depois de fazer um primeiro tempo bem equilibrado, o São Paulo voltou mais apático para a segunda etapa com o Corinthians, neste domingo, dia 10, pelo Brasileirão. Resultado: o time tricolor acabou sofrendo dois gols cedo, que foram determinantes para a derrota por 3 a 2. Em coletiva após o duelo, o técnico Roger Machado admitiu que sua equipe tem falhado nestes momentos.

Nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu apenas uma vez: o Mirassol, por 1 a 0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No último compromisso, com o Bahia, o time tricolor sofreu momento parecido com o vivido em Itaquera, quando caiu de produção no segundo tempo. Na derrota para o Vasco, a situação também foi semelhante.

"São fatos que se repetiram, né? Em jogos importantes. A gente não voltou com o mesmo nível de atenção que acabamos a primeira etapa, e isso nos custou esses pontos importantes", disse o técnico.

"Hoje com 10 minutos do segundo tempo a gente cedeu duas oportunidades para o Corinthians... o terceiro gol, a bola na nossa mão, e a gente errou o passe e acabou expondo a defesa... e no segundo gol, teve um lance do lado do campo que também foi superado depois de um escorregão do Ferreira, que acabou impedindo uma cobertura melhor feita. São pontos sim que a gente tem de corrigir, porque o primeiro gol também aconteceu nos primeiros 15 minutos, e a gente sabe que todo time como mandante vai pressionar e a gente tem de saber usar o que a gente planejou, que foi num primeiro momento, até os primeiros 10-15 minutos tivemos boas bolas de profundidade, que nos deu campo também... era uma das estratégias para a linha mais alta do Corinthians. Mas sim, esses primeiros tempos de jogo a gente tem de voltar mais concentrados para não oferecer o que o adversário deseja", completou Roger Machado.

Depois, o treinador do São Paulo foi questionado sobre o que mais o preocupa levando em consideração os desempenhos recentes da equipe. Para ele, a falta de concentração foi determinante para que o time não venha conseguindo pontuar com relevância no Brasileirão.

"O que me preocupou foram os momentos que a gente saiu do jogo, não apenas pela qualidade do adversário, mas que nós cedemos a bola para o adversário, ou não cuidando bem da bola, ou cometendo erros que nesse nível de jogo você não pode cometer", esclareceu.

"Foram poucos momentos que a gente conseguiu, entre as ações do nosso adversário, alcançar as costas do adversário, finalizar a gol... num segundo tempo em que a gente muito cedo tomou dois gols. Isso dá ao adversário confiança. As mudanças foram feitas para que a gente conseguisse ter um melhor equilíbrio. Penso que em algum momento ficou perigoso o jogo, mas o resultado de 3 a 2 mostra que talvez nós não merecêssemos melhor sorte na partida, porque em função de erros e que o adversário soube aproveitar bem", finalizou Roger.