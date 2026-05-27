Rodrigo Caetano revela como foi conversa com Neymar: 'Entendeu que seria mais um'

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo passou por uma conversa prévia entre a comissão técnica da seleção brasileira, Carlo Ancelotti e o próprio jogador. Em entrevista ao ge, o coordenador executivo da CBF, Rodrigo Caetano, detalhou como foi o contato com o atacante do Santos antes do anúncio da lista final dos 26 nomes.

Segundo o dirigente, o diálogo aconteceu depois de a comissão técnica avaliar a recuperação física e técnica do jogador, além da sequência de partidas disputadas recentemente.

Rodrigo Caetano explicou que a comissão considerou necessário conversar com Neymar no momento em que entendeu haver evolução suficiente para recolocá-lo no radar da Copa.

"É claro que o Neymar tem o tamanho que ele conquistou. No momento em que a comissão técnica e o Mister entenderam a evolução dele, tanto física como técnica, número de jogos, enfim, era necessária uma conversa com ele. Não foi passada a certeza da convocação, porque isso não fizemos e não faríamos com nenhum outro, mas dessa possibilidade de convocá-lo para a Copa do Mundo e os motivos que levaram a comissão técnica para considerar isso."

O coordenador ainda afirmou que o contato serviu para reconhecer o processo de recuperação vivido pelo atacante e alinhar como seria o papel dele dentro do grupo caso fosse chamado.

"Acho que esse foi o primeiro ponto, valorizar essa recuperação dele, valorizar realmente o esforço que ele está fazendo, porque, como o Mister sempre disse, tecnicamente ele não precisava ser testado. E a conversa foi excelente, nós entendemos que ela era necessária justamente para projetar, em caso de convocação, como as coisas iam acontecer."

Na sequência, Rodrigo Caetano destacou a receptividade de Neymar durante a conversa e revelou qual foi a postura apresentada pelo camisa 10 diante da possibilidade de disputar mais um Mundial.

"O Neymar foi super receptivo, o que não é surpresa alguma para mim. Acho que foi extremamente positiva, a mensagem que o Mister recebeu também foi positiva. De o Neymar entender que, em caso de convocação, ele seria mais um integrante daqueles 26 atletas e que ia fazer de tudo para merecer minutos, para merecer oportunidade, para merecer jogar. Como é da natureza de um atleta de alto nível, como é o caso dele", afirmou Caetano.

Ao comentar a reação do atacante quando recebeu o contato da CBF, Rodrigo Caetano ressaltou o perfil do jogador fora de campo e relembrou uma história antiga envolvendo o então jovem talento do Santos.

O dirigente contou que avisou previamente Neymar sobre a intenção de conversar com ele e recebeu resposta imediata:

"Eu avisei antes que queríamos falar com ele, de pronto ele atendeu. Ele é realmente um cara de alto astral, está sempre de cara boa. Eu não tive ainda o privilégio de estar no dia a dia com ele, mas a mensagem, a impressão que temos nós é justamente essa que muitos que o conhecem têm, de que ele é um cara de alto astral o tempo todo. É muito querido entre todos, porque a vida do Neymar foi sempre dentro do campo jogando, ele foi muito precoce em tudo."

Rodrigo também recordou ter visto Neymar atuar ainda nas categorias de base, quando o atacante jogava por equipes acima de sua faixa etária.

"Se eu puder te contar, eu estava começando a minha carreira como gestor lá na base do Grêmio e fui em um torneio interior de São Paulo, assisti a uma competição que era sub-15 e o Neymar jogava com 13 anos. Você imagina, numa idade essa, na qual um ano faz uma diferença enorme, ele jogava na equipe do Santos com dois anos a menos. E tudo para ele foi muito precoce."

Por fim, o coordenador da CBF relacionou o momento atual do atacante com a maturidade adquirida ao longo da carreira e o significado de disputar mais uma Copa do Mundo.