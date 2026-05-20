River Plate x Bragantino hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

River Plate e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (20) pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 21h30min, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.
Escalações para River Plate x Bragantino
River Plate: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Facundo González; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Maxi Meza e Juanfer Quintero; Ian Subiabre e Maxi Salas. Técnico: Eduardo Coudet.
Bragantino: Volpi; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Arbitragem para River Plate x Bragantino
Gustavo Tejera, auxiliado por Nicolas Taran e Carlos Barreiro. VAR: Christian Ferreyra (quarteto uruguaio)
Onde assistir a River Plate x Bragantino
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.
