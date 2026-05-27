Rio de Janeiro sedia o Pan-Americano de Ginástica Rítmica

Brasil é uma das forças da modalidade. CBG / Divulgação

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vai receber três eventos de ginástica rítmica a partir do domingo (31): o Torneio Pan-Americano, para atletas de 13 anos; e as versões juvenil e adulta do Campeonato Pan-Americano.

No total, estarão em ação, 206 ginastas: 110 da categoria adulta, 72 da juvenil e 24 do Torneio Pan-Americano para atletas de 13 anos. Vinte e um países estarão representados no Rio: 20 participarão do Pan Adulto; 13 estão inscritos no Pan Juvenil, e 11 no torneio sub-13.

— Nunca tivemos tantos países participando do Pan da modalidade, são 21, um recorde na ginástica rítmica. Nossa expectativa é de uma competição de alto nível técnico, pois teremos países que foram medalhistas do Mundial tanto nas competições individuais como nas de conjunto. Em especial, cito o Brasil, medalha de prata no Mundial, no conjunto — afirma Henrique Motta, presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

O Pan Adulto vai classificar para as disputas individuais do Campeonato Mundial de Frankfurt (Alemanha), que será realizado em agosto, e para os Jogos Pan-Americanos de Lima-2027.

Para o Mundial, os quatro países mais bem classificados no Rio terão direito a duas vagas cada um. Os demais terão uma vaga. A disputa de conjuntos classifica apenas para o Pan de Lima-2027.