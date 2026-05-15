Resultados da Copa do Brasil: veja as equipes classificadas para as oitavas de final

A Copa do Brasil 2026 conheceu, nesta quinta-feira (14), os times que estarão nas oitavas de final do torneio. Até agora, 16 duelos da quinta fase foram decididos.
Inter, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Mirassol, Santos, Juventude, Palmeiras, Remo, Atlético-MG, Chapecoense, Athletico-PR, Grêmio, Corinthians, Fortaleza e Vitória eliminaram, respectivamente, Athletic, Goiás, Operário-PR, Paysandu, Bragantino, Coritiba, São Paulo, Jacuipense, Bahia, Ceará, Botafogo, Atlético-GO, Confiança, Barra, CRB e Flamengo.
Quem avança às oitavas da Copa do Brasil recebe R$ 3 milhões em premiação. Os confrontos da próxima fase estão previstos para agosto e serão definidos a partir de sorteio.
Confira os resultados dos jogos de volta da Copa do Brasil
- Inter 3x2 Athletic (5 a 3 no agregado)
- Fluminense 2x1 Operário-PR (2 a 1 no agregado)
- Cruzeiro 1x0 Goiás (3 a 2 no agregado)
- Juventude 3x1 São Paulo (3 a 2 no agregado)
- Vasco 2x2 Paysandu (4 a 2 no agregado)
- Coritiba 0x2 Santos (2 a 0 no agregado)
- Mirassol 2x1 Bragantino (3 a 2 no agregado)
- Ceará (2) 2x1 (4) Atlético-MG (3 a 3 no agregado)
- Jacuipense 1x4 Palmeiras (7 a 1 no agregado)
- Remo 2x1 Bahia (5 a 2 no agregado)
- Chapecoense 2x0 Botafogo (2 a 1 no agregado)
- Atlético-GO (1) 0x0 (4) Athletico-PR (0 a 0 no agregado)
- Confiança 0x3 Grêmio (5 a 0 no agregado)
- Corinthians 1x0 Barra (2 a 0 no agregado)
- CRB 0x0 Fortaleza (1 a 2 no agregado)
- Vitória 2x0 Flamengo (3 a 2 no agregado)
As equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil
- Grêmio
- Inter
- Athletico-PR
- Atlético-MG
- Chapecoense
- Corinthians
- Cruzeiro
- Fluminense
- Juventude
- Mirassol
- Palmeiras
- Remo
- Santos
- Vasco
- Fortaleza
- Vitória
