República Tcheca anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo com Patrik Schick

A República Tcheca anunciou neste domingo, 31, a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O principal destaque dos jogadores escolhidos é o atacante Patrick Schick, do Bayer Leverkusen.
Outros jogadores importantes do elenco tcheco do técnico Miroslav Koubek são o volante Tomá Soucek, capitão da seleção e jogador do West Ham, e o lateral-direito Vladimir Coufal, do Hoffenheim.
A República Tcheca volta a disputa uma Copa depois de 20 anos. A primeira e única participação do país foi no Mundial de 2006, na Alemanha, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.
Nesta edição, os tchecos fazem parte do Grupo A, ao lado do anfitrião México, África do Sul e Coreia do Sul. A estreia será contra os sul-coreanos, no dia 11 de junho, às 23 horas (horário de Brasília), no Estádio Akron, em Zapopan, no México.
VEJA A LISTA COMPLETA:
Goleiros: Luká Hornícek, Matej Kovár e Jindrich Stanek.
Defensores: Vladimír Coufal, David Doudera, Tomá Hole, Robin Hranác, tepán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejcí, Jaroslav Zelený e David Zima.
Meio-campistas: Luká Cerv, Vladimír Darida, Luká Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomá Soucek, Pavel ulc e Denis Viinský.
Atacantes: Adam Hloek, Tomá Chorý, Mojmír Chytil, Patrik Schick e Jan Kuchta.