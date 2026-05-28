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Renato Portaluppi rebate críticas após vitória do Vasco: "Aumentou meu tesão"

Clube carioca avançou aos playoffs da Sul-Americana, mas treinador foi cobrado pela goleada sofrida no Brasileirão

Zero Hora

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