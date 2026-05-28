Renato Portaluppi rebate críticas após vitória do Vasco: "Aumentou meu tesão"

Renato permanece no cargo de treinador do Vasco. Matheus Lima / Vasco

O clima tenso em São Januário, após a goleada sofrida pelo Vasco no final de semana, ficou mais leve depois de um bom resultado pela Sul-Americana.

— Aumentou meu tesão — afirmou o técnico Renato Portaluppi, ao ser questionado sobre permanência no clube carioca.

O placar de 3 a 0 sobre o Barracas Central, na quarta-feira (27), deu ânimo para o Vasco. No entanto, a maioria das perguntas na coletiva foram sobre os bastidores da derrota para o Bragantino, no jogo anterior, pelo Brasileirão e os protestos da torcida contra o treinador.

— Coisa que nunca fui e nem vou ser é covarde. Bem pelo contrário. Se eu fosse covarde, nem teria vindo para o Vasco. Que fique bem esclarecido. Pode ter certeza que sou sujeito homem em todos os aspectos e situações. Não é porque deixei lá, estou com coisa na garganta, abaixo de remédio. Hoje mesmo estão vendo como estou. Hoje ganhando de 3 a 0, o Gabeira (Alexandre Mendes, auxiliar técnico) foi para beira do campo para eu poupar a garganta e o médico me deu remédio — disse Renato.

Playoffs da Sul-Americana

Apesar do bom resultado, o Vasco terminou em segundo no seu grupo, pois, além de vencer, precisava de uma combinação de resultados que não ocorreu. Por isso, o clube carioca terá de jogar os playoffs contra um dos terceiros colocados da Libertadores para chegar até as oitavas.

Renato, contudo, fez questão de ressaltar que a prioridade do Vasco na temporada é o Brasileirão:

— Poderíamos, hoje, estar classificados em primeiro lugar na Sul-Americana com 12, 13, 14, 15 pontos no Brasileiro. Aí seria o contrário: "Por que não deixou a Sul-Americana de lado e pensou no Brasileiro?". Não dá para agradar todo mundo. Mas poderia me perguntar porque jogou o time do Brasileiro. Hoje jogou em casa, não teve tanto desgaste de viagem. Jogamos no final de semana contra o Bragantino (aqui), hoje e o de domingo. Hoje era uma decisão, porque poderíamos ficar fora. E se ganhasse, poderia ficar com o primeiro lugar. Importante foi avançar para a próxima fase.

O Vasco volta a jogar no domingo (31), contra o Atlético-MG, na última partida antes da parada para a Copa do Mundo de 2026.