Remo x Palmeiras tem atraso de quase 2 horas por causa da chuva e Globo desiste de transmissão

A forte chuva que atinge Belém, capital do Pará, neste final de semana, atrasou em duas horas o início da partida entre Remo e Palmeiras, válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Inicialmente marcado para as 16 horas, o jogo começou às 17h40.

Houve expectativa de que a partida pudesse começar às 16h30, mas a chuva não deu trégua e foi decidido que era necessário aguardar mais tempo para reavaliar as condições. A demora fez a Globo desistir da transmissão do duelo, transmitido apenas pela GE TV, no YouTube, e pelo Premiere.

O gramado do Mangueirão ficou muito molhado e repleto de poças dágua, sem condições para que o árbitro Rafael Klein permitisse o início da partida. Atletas de ambas as equipes chegaram a ir ao campo para aquecimento, mas voltaram aos vestiários após a percepção de que a situação era desfavorável.

Uma nova avaliação foi feita pela equipe de arbitragem para avaliar as condições de drenagem do gramado em Belém. Funcionários do estádio trabalharam com rodos para tirar o excesso de água em diversos setores do campo. Assim, depois de cumpridos os protocolos, a partida, enfim, foi iniciada.