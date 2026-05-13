Remo x Bahia hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Remo e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30min, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Mangueirão, em Belém (PA). Os paraenses venceram por 3 a 1 na partida de ida.
Escalações para Remo x Bahia
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Patrick; Pikachu, Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Everaldo (Willian José) e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem para Remo x Bahia
Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP). VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).
Onde assistir a Remo x Bahia
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲