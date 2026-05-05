Recoleta x Santos hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Deportivo Recoleta e Santos se enfrentam nesta terça-feira (5) pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 21h30min, no Estádio Monumental Río Parapití, no Paraguai.
Escalações para Recoleta x Santos
Recoleta: Ferreira; Echeguren, Marotta, Cardozo e Mosquera; Falcón, Dominguez, Espínola e Baez; Vidal e Allan Wlk. Técnico: Jorge González.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser e Gabigol. Técnico: Cuca.
Onde assistir a Recoleta x Santos
A partida será transmitida ao vivo no SBT e na Disney+.
