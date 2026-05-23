Real Madrid vence em noite de despedidas; Girona e Mallorca são rebaixados

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 4 a 2 neste sábado (23), em uma noite de despedidas no estádio Santiago Bernabéu, enquanto Girona e Mallorca foram rebaixados para a segunda Divisão após a 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol.

O primeiro gol do time merengue saiu aos 11 minutos dos pés de Gonzalo García, com assistência de Dani Carvajal, que está de saída do clube depois de uma passagem com 27 títulos.

Depois, Jude Bellingham (40'), Kylian Mbappé (51') e Brahim Díaz (88') marcaram para o Real, e Gorka Guruzeta (45'+1) e Urko Izeta (90'+1) descontaram para o Athletic.

A vitória foi a melhor maneira de dizer adeus a Carvajal, depois de ter sido o dono da lateral-direita do Real Madrid na última década.

Sob os aplaudo dos companheiros de equipe e da torcida do Bernabéu, o jogador saiu de campo emocionado ao ser substituído por Manu Serrano (84').

"Estou encerrando uma carreira que jamais poderia ter sonhado e só tenho palavras de gratidão. Aproveitei como uma criança e espero que todos os torcedores do Real Madrid tenham gostado dos meus 451 jogos e que no futuro eu possa voltar para casa, de uma forma diferente, mas ajudando", disse Carvajal à TV oficial do clube.

Foi também o último jogo do zagueiro austríaco David Alaba, que foi homenageado pelo público, e do técnico Álvaro Arbeloa, que anunciou na sexta-feira que não continuará no comando do time merengue.

O Real Madrid se despede de uma temporada para esquecer, sem Vinícius Júnior, fora por motivos pessoais com a permissão do clube, e com algumas vaias que acabaram se transformando em aplausos para Kylian Mbappé.

O francês silenciou os protestos iniciais com um chute rasteiro, fazendo 3 a 1 (51') e terminando a temporada como artilheiro do campeonato com 25 gols, dois a mais que o atacante Vedat Muriqi, do Mallorca.

- Girona e Mallorca rebaixados -

O Mallorca jogará na segunda divisão espanhola na próxima temporada, apesar de ter vencido o lanterna Oviedo por 3 a 0, pois também precisava de derrotas de Elche e Osasuna para se salvar.

O Elche conseguiu um ponto valiosíssimo com o empate em 1 a 1 empatou em 1 a 1 com o Girona, que acabou sendo rebaixado.

- Celta na Liga Europa; Getafe na Conference -

Na luta por uma vaga nas competições europeias, o Celta de Vigo derrotou o Sevilla por 1 a 0, com gol de Moriba (51'), garantindo o sexto lugar na tabela para disputar a Liga Europa da próxima temporada, pela segunda edição consecutiva.

O Getafe também se garantiu na Liga Conferência, a terceira competição mais importante de clubes do continente, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna, que escapou do rebaixamento graças ao empate do Girona.

Em outros jogos, o Rayo Vallecano venceu o Alavés por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Betis sobre o Levante, enquanto a Real Sociedad empatou em 1 a 1 com o Espanyol.

O Barcelona, após conquistar o título semanas atrás, encerrou a temporada com uma derrota por 3 a 1 para o Valencia.

O time catalão abriu o placar com um gol de Robert Lewandowski (61'), em sua última partida com a camisa 'blaugrana', mas o Valencia reagiu com gols de Javi Guerra (66'), Luis Rioja (71') e Guido Rodríguez (90'+7).

--- Jogos da 38ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Sábado, 23 de maio

Valencia - Barcelona 3 - 1

Betis - Levante 2 - 1

Celta Vigo - Sevilla 1 - 0

Espanyol - Real Sociedad 1 - 1

Getafe - Osasuna 1 - 0

Girona - Elche 1 - 1

Mallorca - Real Oviedo 3 - 0

Alavés - Rayo Vallecano 1 - 2

Real Madrid - Athletic Bilbao 4 - 2

Domingo, 24 de maio

(16h00) Villarreal - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 94 38 31 1 6 95 36 59

2. Real Madrid 86 38 27 5 6 77 35 42

3. Villarreal 69 37 21 6 10 67 45 22

4. Atlético de Madrid 69 37 21 6 10 61 39 22

5. Betis 60 38 15 15 8 59 48 11

6. Celta Vigo 54 38 14 12 12 53 48 5

7. Getafe 51 38 15 6 17 32 38 -6

8. Rayo Vallecano 50 38 12 14 12 41 44 -3

9. Valencia 49 38 13 10 15 46 55 -9

10. Real Sociedad 46 38 11 13 14 59 61 -2

11. Espanyol 46 38 12 10 16 43 55 -12

12. Athletic Bilbao 45 38 13 6 19 43 58 -15

13. Sevilla 43 38 12 7 19 46 60 -14

14. Alavés 43 38 11 10 17 44 56 -12

15. Elche 43 38 10 13 15 49 57 -8

16. Levante 42 38 11 9 18 47 61 -14

17. Osasuna 42 38 11 9 18 44 50 -6

18. Mallorca 42 38 11 9 18 47 57 -10

19. Girona 41 38 9 14 15 39 55 -16

20. Real Oviedo 29 38 6 11 21 26 60 -34