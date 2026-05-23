Real Madrid vence Athletic Bilbao na despedida de Carvajal e Alaba; Barcelona leva virada

O Real Madrid terminou a temporada sem títulos, mas fez festa para se despedir de dois ídolos neste sábado na 38ª e última rodada de La Liga. O vice-campeão espanhol venceu o Athletic por 4 a 2, no Santiago Bernabéu, na última partida do lateral Carvajal e do zagueiro Alaba com a camisa do time. O Barcelona, campeão antecipado, levou a virada do Valencia e fechou a campanha com uma derrota por 3 a 1.

Em sua 451ª partida pelo Real, Carvajal foi responsável pela assistência no gol de Gonçalo Garcia, aos 12 minutos do primeiro tempo, que abriu o placar. O primeiro tempo terminou com vantagem de 2 a 1 para o time da casa, gols de Bellingham e Guruzeta (Athletic).

Na segunda etapa, Mbappé marcou o terceiro do Real Madrid e garantiu o topo da artilharia de La Liga pela segunda temporada consecutiva, terminando com 25 gols, 2 a mais do que Muriqi, do Mallorca. Brahim Diaz marcou o quarto dos merengues, e Izeta descontou já nos acréscimos.

Alaba foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo, e Carvajal aos 34. Nas duas ocasiões a partida foi paralisada para que os homenageados deixassem o campo. Ambos foram festejados pela torcida e recebido por familiares à beira do campo.

No Mestalla, o Barcelona saiu na frente aos 16 minutos do segundo tempo com Lewandowski, em sua última partida no clube catalão. Na sequência, porém, o time de Hansi Flick viu o rival virar com Guerra, Rioja e Rodriguez.