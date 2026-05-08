Real Madrid pune Valverde e Tchouaméni em R$ 2,89 milhões após briga feia e pedido de desculpas

O Real Madrid colocou panos quentes na briga de dois dias seguidos entre seus volantes Valverde e Tchouaméni e, após abrir processo disciplinar, optou apenas por aplicar uma multa financeira nos jogadores indisciplinados. O clube revelou que ambos se arrependeram e pediram desculpas. Eles foram punidos em 500 mil euros cada (aproximadamente R$ 2,89 milhões).

A confusão entre os volantes começou nos treinos de quarta-feira, quando trocaram empurrões, se encararam ainda no campo de CT de Valdebebas e quase chegaram às vias de fatos. O bate-boca terminou nos vestiários.

No dia seguinte, o francês quis cumprimentar o uruguaio para selar a paz, mas acabou ignorado. No treino, novas entradas duras e consequentes agressões. Valverde está com um traumatismo craniano - alegou queda no vestiário - e será ausência no clássico com o Barcelona.

"O Real Madrid C.F. anuncia que, após os acontecimentos que levaram à abertura de um processo disciplinar ontem (quinta-feira) contra os nossos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, ambos compareceram hoje perante o investigador. Durante o comparecimento, os jogadores expressaram seu sincero arrependimento pelo ocorrido e pediram desculpas um ao outro", informou o clube em nota oficial.

"Eles também transmitiram seus pedidos de desculpas ao clube, aos companheiros de equipe, à comissão técnica e aos torcedores, e ambos ofereceram sua total cooperação ao Real Madrid, prontos para aceitar qualquer sanção que o clube julgar apropriada", continuou.