Real Madrid é o clube mais valioso do mundo pelo 5º ano seguido: R$ 47,9 bilhões

O Real Madrid segue no topo do futebol também fora das quatro linhas. Pelo quinto ano consecutivo, o clube espanhol foi apontado pela revista Forbes como a equipe mais valiosa do planeta, agora estimada em US$ 9,5 bilhões (cerca de R$ 47,9 bilhões).

Mesmo sem repetir o sucesso esportivo recente e ficando atrás do Barcelona em campanhas nacionais nas últimas temporadas, o clube merengue mantém ampla liderança no cenário financeiro. Segundo o levantamento divulgado nesta semana, a diferença para o segundo colocado chega a US$ 2 bilhões.

O Barcelona ocupa a vice-liderança da lista, avaliado em US$ 7,5 bilhões, enquanto o Manchester United fecha o pódio, com US$ 7,2 bilhões. O ranking evidencia a força econômica da Premier League, que colocou 11 representantes entre os 30 primeiros.

A Forbes destaca que o Real Madrid registrou receita de US$ 1,27 bilhão na temporada 2024/25 - crescimento de 12% em comparação ao ciclo anterior. O valor se tornou um novo recorde para um clube de futebol e superou até mesmo os US$ 1,23 bilhão faturados pelo Dallas Cowboys, tradicional franquia da NFL.

Além do domínio espanhol no topo, a lista mostra forte presença da MLS, que aparece com sete equipes no top 30. A Serie A italiana colocou quatro clubes, enquanto Bundesliga e LaLiga aparecem com três representantes cada. França e Portugal contam com apenas um time na relação.

Segundo a publicação norte-americana, os valores de mercado são calculados a partir de fatores como receitas operacionais, contratos de transmissão, estrutura de estádios, acordos comerciais e múltiplos financeiros.

VEJA O RANKING DOS 30 CLUBES MAIS VALIOSOS DO MUNDO EM 2026:

1º - Real Madrid (Espanha): US$ 9,5 bilhões

2º - Barcelona (Espanha): US$ 7,5 bilhões

3º - Manchester United (Inglaterra): US$ 7,2 bilhões

4º - Liverpool (Inglaterra): US$ 6,2 bilhões

5º - Paris Saint-Germain (França): US$ 5,8 bilhões

6º - Bayern de Munique (Alemanha): US$ 5,7 bilhões

7º - Manchester City (Inglaterra): US$ 5,5 bilhões

8º - Arsenal (Inglaterra): US$ 5,4 bilhões

9º - Chelsea (Inglaterra): US$ 4,2 bilhões

10º - Tottenham (Inglaterra): US$ 3 bilhões

11º - Atlético de Madrid (Espanha): US$ 2,95 bilhões

12º - Juventus (Itália): US$ 2,4 bilhões

13º - Borussia Dortmund (Alemanha): US$ 2,2 bilhões

14º - Milan (Itália): US$ 1,85 bilhão

15º - Inter de Milão (Itália): US$ 1,8 bilhão

16º - Aston Villa (Inglaterra): US$ 1,4 bilhão

17º - Inter Miami (Estados Unidos): US$ 1,35 bilhão

18º - LAFC (Estados Unidos): US$ 1,32 bilhão

19º - Newcastle (Inglaterra): US$ 1,25 bilhão

20º - LA Galaxy (Estados Unidos): US$ 1,08 bilhão

21º - New York City (Estados Unidos): US$ 1,02 bilhão

22º - Atlanta United (Estados Unidos): US$ 1 bilhão

23º - Benfica (Portugal): US$ 960 milhões

24º - Roma (Itália): US$ 940 milhões

25º - Everton (Inglaterra): US$ 930 milhões

26º - Fulham (Inglaterra): US$ 920 milhões

27º - Brighton (Inglaterra): US$ 910 milhões

28º - Stuttgart (Alemanha): US$ 880 milhões

29º - Seattle Sounders (Estados Unidos): US$ 860 milhões

30º - Austin FC (Estados Unidos): US$ 855 milhões