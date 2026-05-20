RD Congo cancela treino de três dias para Copa e despedida em Kinshasa devido ao surto de Ebola

A seleção da República Democrática do Congo cancelou um estágio de treinamento de três dias para a Copa do Mundo e uma despedida planejada para os torcedores na capital Kinshasa, devido a um surto de Ebola que atinge a região leste do país. Os preparativos serão realizados em outro local. Autoridades estimam que o tipo raro da doença (conhecida como Bundibugyo) tenha matado mais de 130 pessoas e causado quase 600 casos suspeitos.

A Organização Mundial da Saúde classificou o quadro como situação de emergência de saúde pública de interesse internacional.

A seleção nacional tem jogos preparatórios para a Copa do Mundo agendados contra a Dinamarca em Liège, Bélgica, no dia 3 de junho, e contra o Chile no sul da Espanha, no dia 9 de junho. Ambas as partidas estão confirmadas, disse o porta-voz da equipe, Jerry Kalemo, nesta quarta-feira.

"Havia três etapas de preparação: em Kinshasa, para nos despedirmos do público, na Bélgica e na Espanha, com dois amistosos contra a Dinamarca em Liège e contra o Chile na Espanha, e a terceira tipo etapa, a partir de 11 de junho, em Houston, nos Estados Unidos. Apenas uma etapa foi cancelada - a de Kinshasa", disse Kalemo.

Todos os jogadores do Congo e o técnico francês da equipe, Sébastien Desabre, residem fora do país da África Central, com a maioria jogando na França. Alguns membros da comissão técnica que estão na República Democrática do Congo "partirão nas próximas horas", disse Kalemo.

A Fifa emitiu um comunicado afirmando que "está ciente e monitorando a situação relativa ao surto de Ebola e mantém contato próximo com a Federação de Futebol da República Democrática do Congo para garantir que a equipe esteja ciente de todas as orientações médicas e de segurança".

"A Fifa continua trabalhando com os governos dos três países-sede da Copa do Mundo, incluindo o Departamento de Estado dos EUA, o CDC e o Departamento de Segurança Interna, a Secretaria de Saúde do México e a Agência de Saúde Pública do Canadá, bem como com a Organização Mundial da Saúde, para garantir um torneio seguro, pois a saúde de todos os envolvidos continua sendo a prioridade da Fifa", diz parte do texto do comunicado.