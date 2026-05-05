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Rayssa Leal volta a andar de skate após lesão no joelho: "Foram 40 dias de cuidado e carinho"

Após 40 dias de recuperação, skatista retorna e reforça preparação para as próximas competições internacionais

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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