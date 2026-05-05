Rayssa Leal volta a andar de skate após lesão no joelho: "Foram 40 dias de cuidado e carinho"

Rayssa Leal voltará a competir, após lesão. Renan Mattos / Agencia RBS

Rayssa Leal voltou a andar de skate cerca de dois meses após lesionar o joelho direito no Mundial de São Paulo. Em publicação nas redes sociais divulgada nesta terça-feira (5), a skatista celebrou o retorno.

— Era para eu ter ido pra Los Angeles, andar de skate na rua... ficar 'de boa'. Mas aí os planos mudaram. Mudança gera desconforto e exige paciência... Mas, dia a dia, as coisas vão se ajeitando. Vou me adaptando, respeitando esse processo e amadurecendo. Dedicação, sem deixar de aproveitar os momentos de leveza e liberdade — escreveu a medalhista olímpica em seu perfil oficial no Instagram.

— Foram 40 dias de cuidado e carinho - comigo mesma e de muita gente que eu amo (muito obrigada!) - para eu subir no skate de novo. A insegurança e o medo na hora de voltar deram lugar à felicidade logo na primeira remada. É bom estar de volta — completou a dona de cinco títulos na SLS.

No início de março, a jovem de 18 anos caiu na última manobra na decisão do Mundial de Skate Street, em São Paulo, e ficou fora do pódio, no quarto lugar. Ela deixou a pista aos prantos, amparada por outras skatistas, sentindo muita dor. Antes da competição, a medalhista olímpica em Tóquio e em Paris já havia sofrido uma hiperextensão no joelho direito após queda nos treinamentos.