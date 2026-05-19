Raya, Saliba, Gabriel Magalhães, Zubimendi, Eze, Gyökeres... Os destaques do título do Arsenal

David Raya, William Saliba, Gabriel Magalhães, Martín Zubimendi, Eberechi Eze e Viktor Gyökeres são alguns dos principais destaque na conquista do título da Premier League pelo Arsenal, assegurado nesta terça-feira (19), o primeiro do clube desde 2004.

- David Raya, "Mister Clean Sheet" -

O espanhol se firmou nesta temporada como um dos principais goleiros da Premier League e o menos vazado na liga, tendo sofrido apenas 26 gols em 37 partidas. Foram 19 jogos sem sofrer gols (além de outros 9 jogos sem gols sofridos em 13 confrontos da Champions League).

Aos 30 anos, a glória chegou para este goleiro revelado nas categorias de base do Cornellà (clube nos arredores de Barcelona recentemente adquirido por Messi), durante sua terceira temporada como 'Gunner', período em que se tornou uma das figuras indispensáveis para o técnico Mikel Arteta.

Ele é o único jogador do elenco a ter jogado todos os minutos, tanto na Premier League quanto na Champions League. Raya descansou apenas nas duas competições de copas nacionais, cedendo seu lugar ao seu compatriota, Kepa Arrizabalaga.

- Saliba e Gabriel Magalhães, os pilares da zaga -

As estatísticas apresentadas por Raya não poderiam ser explicadas sem levar em consideração o desempenho dos zagueiros William Saliba e Gabriel Magalhães.

O francês e o brasileiro formam uma muralha quase impenetrável (ambos com mais de 1,90 metro de altura) tanto na defesa quanto no ataque e eles se consolidaram como dois dos principais zagueiros do mundo, cobiçados por diversos clubes, apesar de seu alto valor de mercado: 90 milhões de euros para o primeiro (cerca de R$ 528 milhões na cotação atual) e 75 milhões para o segundo (R$ 440 milhões), segundo o portal especializado Transfermarkt.

Eles são o exemplo do zagueiro moderno: agressivos na marcação, rápidos para fechar espaços e fundamentais na construção das jogadas a partir da defesa.

A esses atributos, o brasileiro somou um nível notável de eficiência nesta temporada: 4 gols e 5 assistências em todas as competições.

- Zubimendi, o complemento de Rice -

O espanhol se tornou rapidamente uma peça-chave na máquina vitoriosa de Arteta.

Tendo chegado nesta temporada vindo da Real Sociedad, o meia formou uma parceria sólida com Declan Rice em uma equipe que, além de ter conquistado a Premier League, se prepara para disputar a final da Champions League no dia 30 de maio, em Budapeste, contra o PSG.

Produto da autêntica escola espanhola, o campeão europeu de 2024 com 'La Roja' não se destaca por suas estatísticas, embora tenha contribuído com cinco gols e uma assistência na Premier League, mas sim por sua leitura de jogo e pela capacidade de elevar o desempenho dos jogadores ao seu redor.

Após sua bem-sucedida temporada de estreia em Londres, o meio-campista de 27 anos volta agora seu olhar para a Copa do Mundo, onde almeja garantir uma vaga de titular na seleção espanhola, uma das grandes favoritas ao título.

- Eze, a faísca do ataque -

Se Zubimendi representa a estabilidade, Eberechi Eze - contratado nesta temporada junto ao Crystal Palace - simboliza a liberdade no ataque para uma equipe caracterizada pela solidez, muitas vezes em detrimento da criatividade.

No entanto, o inglês de 27 anos conquistou seu espaço em um elenco que transborda qualidade do meio-campo para a frente.

Com 32 jogos, sete gols e duas assistências, Eze foi fundamental na criação de jogadas de perigo, graças ao seu drible e à sua capacidade de articulação dentro e nos arredores da grande área.

- Gyökeres, em processo de adaptação -

Outra nova contratação, também de 27 anos, cuja contribuição serviu para dar o toque final a um projeto que vinha sendo gestado há vários anos.

O artilheiro do Arsenal, o sueco Viktor Gyökeres, contribuiu com 14 gols em sua temporada de estreia na Premier League (21 somando todas as competições), um desempenho sólido, embora distante dos números estratosféricos de sua campanha anterior pelo Sporting de Lisboa: 39 gols no campeonato português e 54 se forem contadas todas as competições.

No entanto, para além de simplesmente marcar gols, o centroavante se adaptou às exigências de Mikel Arteta: trabalho na pressão e na fixação das defesas adversárias, com o objetivo de criar espaços para os talentosos jogadores ao seu redor, como Eze, Bukayo Saka, Martinelli e Martin Odegaard.