Rafael Leão manifesta interesse em deixar o Milan

O atacante Rafael Leão anunciou neste sábado (30) que deseja deixar o Milan após o encerramento da temporada. Em declaração à emissora portuguesa Sport TV, o jogador afirmou que pretende abrir um novo capítulo na carreira após sete anos vestindo a camisa do gigante italiano.

"Já dei tudo o que tinha no Milan. Foi um clube que me ajudou a crescer muito e que me apoiou nos momentos difíceis. Felizmente também consegui marcar meu nome na história". "Tenho muito orgulho de ter feito história, mas quero abrir um novo capítulo na minha carreira".

Aos 26 anos, Rafael Leão participou de 291 partidas com a camisa do clube, anotou 80 gols e distribuiu 57 assistências. Sua regularidade consolidou como um dos atletas mais importantes da equipe no século. Além dos números individuais, ajudou o Milan a sair da fila de títulos da Série A em 2021/22 e também levantou a Supercopa da Itália em 2024/25.

Embora tenha contrato com a equipe até 2028, uma negociação deve ser facilitada na próxima janela de transferências. O Manchester United-ING é apontado como principal destino do atacante português. Alguns veículos da Europa apontam o Bayern de Munique-ALE como outro interessado.