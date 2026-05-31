Queniano vence a 41ª Maratona de Porto Alegre e quebra recorde dos 42km no Brasil

Daniel Kiprono Sang é o grande vencedor da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Sob temperatura amena na manhã deste domingo (31), o queniano completou o trajeto de 42,195km pelas ruas da Capital em 2h10min21s.
Depois de uma disputa acirrada no pelotão de elite masculino durante boa parte da prova, Daniel disparou nos quilômetros finais e se isolou na liderança para quebrar o recorde dos 42km.
A marca estabelece um novo recorde da Maratona de Porto Alegre e do Brasil. Até a vitória de Daniel, o menor tempo da competição pertencia a Luis Carlos da Silva, que completou a prova em 2h12min59s em 1994.
O tempo supera ainda o recorde geral em uma corrida de 42km em território brasileiro, que pertencia a Vanderlei Cordeiro de Lima, comentarista da transmissão de Gaúcha Esportes, que fez 2h11min19s em 2002.
Pódio histórico
Não só Daniel Sang ficou abaixo da marca de Vanderlei Cordeiro de Lima. O segundo e o terceiro colocados também superaram os 2h11min19s do brasileiro.
O queniano Eliasa Kibet chegou em segundo lugar e terminou a prova em 2h10min59s. Atrás dele, o também queniano Victor Kimplimo completou o pódio com 2h11min11s de corrida.
Recorde no feminino também
No feminino, Gelane Senbete foi a grande vencedora entre as mulheres na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. A etíope completou o trajeto em 2h31min16s na manhã deste domingo (31), depois de despontar na liderança da prova nos quilômetros finais.
A marca quebra o recorde da competição, que pertencia à queniana Ednah Mukhwana, que completou a prova em 2h32min41s, em 2013.
Veja como foi a chegada de Daniel Sang
Confira quem são e os tempos dos 10 primeiros colocados na prova masculina
- Daniel Sang (Quênia) – 2h10min21s
- Eliasa Kibet (Quênia) – 2h10min59s
- Victor Kimplimo (Quênia) – 2h11min11s
- Nicolas Kiptoo Kosgei (Quênia) – 2h11min43s
- Hillary Biwott (Quênia) – 2h12min26s
- Giovani dos Santos (Brasil) – 2h12min56s
- Vestus Cheboi Chemjor (Quênia) – 2h13min53s
- Antonio Marco Pereira de Araujo (Brasil) – 2h17min18s
- Givaldo Araujo de Sena (Brasil) – 2h19min12s
- Paul Kibet (Quênia) – 2h19min59s
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