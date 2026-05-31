Queniano vence a 41ª Maratona de Porto Alegre e quebra recorde dos 42km no Brasil

Daniel Kiprono Sang venceu a Maratona de Porto Alegre. André Ávila / Agência RBS

Daniel Kiprono Sang é o grande vencedor da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Sob temperatura amena na manhã deste domingo (31), o queniano completou o trajeto de 42,195km pelas ruas da Capital em 2h10min21s.

Depois de uma disputa acirrada no pelotão de elite masculino durante boa parte da prova, Daniel disparou nos quilômetros finais e se isolou na liderança para quebrar o recorde dos 42km.

A marca estabelece um novo recorde da Maratona de Porto Alegre e do Brasil. Até a vitória de Daniel, o menor tempo da competição pertencia a Luis Carlos da Silva, que completou a prova em 2h12min59s em 1994.

O tempo supera ainda o recorde geral em uma corrida de 42km em território brasileiro, que pertencia a Vanderlei Cordeiro de Lima, comentarista da transmissão de Gaúcha Esportes, que fez 2h11min19s em 2002.

Pódio histórico

Não só Daniel Sang ficou abaixo da marca de Vanderlei Cordeiro de Lima. O segundo e o terceiro colocados também superaram os 2h11min19s do brasileiro.

O queniano Eliasa Kibet chegou em segundo lugar e terminou a prova em 2h10min59s. Atrás dele, o também queniano Victor Kimplimo completou o pódio com 2h11min11s de corrida.

Recorde no feminino também

No feminino, Gelane Senbete foi a grande vencedora entre as mulheres na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. A etíope completou o trajeto em 2h31min16s na manhã deste domingo (31), depois de despontar na liderança da prova nos quilômetros finais.

A marca quebra o recorde da competição, que pertencia à queniana Ednah Mukhwana, que completou a prova em 2h32min41s, em 2013.

Veja como foi a chegada de Daniel Sang

Confira quem são e os tempos dos 10 primeiros colocados na prova masculina

Daniel Sang (Quênia) – 2h10min21s Eliasa Kibet (Quênia) – 2h10min59s Victor Kimplimo (Quênia) – 2h11min11s Nicolas Kiptoo Kosgei (Quênia) – 2h11min43s Hillary Biwott (Quênia) – 2h12min26s Giovani dos Santos (Brasil) – 2h12min56s Vestus Cheboi Chemjor (Quênia) – 2h13min53s Antonio Marco Pereira de Araujo (Brasil) – 2h17min18s Givaldo Araujo de Sena (Brasil) – 2h19min12s Paul Kibet (Quênia) – 2h19min59s