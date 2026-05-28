Quem será o adversário dos Knicks nas finais da NBA? Ouça no podcast

Os Knicks superaram os Cavaliers e estão garantidos nas finais da NBA. A franquia de Nova York aguarda agora o vencedor do duelo entre Thunder e Spurs.

Shai-Gilgeous-Alexander ou Victor Wembanyama. Quem levará a melhor no Oeste?

O PrimeCast tem episódio inédito sobre basquete e futebol americano toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.