Quem é o treinador de bolas paradas do Arsenal que recebeu mais de R$ 2,3 milhões por gols marcados

As bolas paradas são um dos trunfos do Arsenal na temporada que resultou no título da Premier League, após 22 anos, e na final da Champions League. E o principal responsável pelo sucesso nesse quesito é Nicolas Jover, treinador de bolas paradas dos gunners.
O futebol atual exige cada vez mais atenção em escanteios e cobranças de faltas, pois resultam em gols. Os principais clubes do mundo já estão atentos a isso e contratando especialistas no assunto.
Jover nasceu na Alemanha, mas foi criado na França e estudou sobre esportes no Canadá. Foi analista de vídeo do Montpellier e ajudou o clube a conquistar a Ligue 1 em 2011/2012.
O trabalho com bolas paradas começou em 2016, quando foi contratado pelo Brentford para a função e por lá ficou durante três temporadas.
O grande salto ocorreu em 2019, quando o Manchester City nomeou Jover como assistente de Pep Guardiola, especializado em bolas paradas, e a recomendação partiu de Mikel Arteta. A indicação foi um dos últimos atos do espanhol no clube, que saiu para assumir o cargo de treinador no Arsenal.
Jover seguiu em Manchester, ajudou a conquistar a Premier League m 2020/2021 e chegou até a final da Champions League.
Chegada ao Arsenal e bônus por gol
O contrato do especialista em bolas paradas acabou e o Arsenal de Arteta lhe contratou. O impacto foi nítido, pois os gunners foram se tornando referência nesse quesito.
Em 2023/2024, por exemplo, foram 20 gols de bolas paradas, sendo 16 de escanteios, igualando o recorde de uma única temporada da Premier League.
O ponto alto foi na atual temporada, em que o Arsenal marcou 34 gols de bolas paradas em todas as competições. De acordo com o Football Insider, Jover recebe 11.500 euros (R$ 67,8 mil) por gol marcado de falta ou escanteio.
Portanto, o especialista recebeu de bônus na temporada mais de 390 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões).