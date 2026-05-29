Quem será o próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros

João Fonseca venceu Djokovic por 3 sets a 2. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

João Fonseca surpreendeu o mundo do esporte e eliminou o lendário tenista Novak Djokovic, nesta sexta-feira (29), em uma virada histórica por 3 sets a 2. O duelo era válido pela terceira fase de Roland Garros.

Com o triunfo, o brasileiro enfrentará nas oitavas o norueguês Casper Ruud, que venceu o estadunidense Tommy Paul na terceira fase do Grand Slam. O duelo será no próximo domingo (31), com horário a ser definido.

O duelo iniciou na tarde desta sexta-feira. Nem Rudd quanto Paul estão entre o top-10 do ranking. O dinamarquês ocupa a 16ª colocação e eliminou na primeira rodada de Roland Garros o russo Roman Sufiullin, por 3 sets a 2. Já na segunda fase, passou pelo sérvio Hamad Medjedovic, em partida que terminou 3 a 0 para Rudd.

Já Tommy Paul passou sem dificuldades na primeira fase pelo australiano Rinky Hijikata por 3 sets a 1. Enquanto na rodada seguinte, eliminou o italiano Lorenzo Sonego.