Quantos gols tem Cristiano Ronaldo? Craque marcou duas vezes na vitória que deu título saudita ao Al-Nassr

Foi o segundo título do português na Arábia Saudita. Fayez NURELDINE / AFP

Mais uma taça no currículo, mais dois gols rumo a um feito histórico. Nesta quinta-feira (21), Cristiano Ronaldo marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 do Al Nassr sobre o Damac. Com o resultado, a equipe de CR7, Mané, João Félix, Bento e companhia conquistou o Campeonato Saudita pela 11ª vez — a primeira com o craque português.

Ao balançar as redes duas vezes, Cristiano Ronaldo chegou a marca de 973 gols na carreira. Ou seja: faltam apenas 27 para ele chegar aos mil gols. Antes ainda de deixar o campo, aos 41 minutos do segundo tempo, o atacante foi às lágrimas. Já no banco, seguiu chorando, emocionado pelo feito.

Cristiano Ronaldo se emociona na conquista do título com o Al-Nassr

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