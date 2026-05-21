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Rumo aos mil
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Quantos gols tem Cristiano Ronaldo? Craque marcou duas vezes na vitória que deu título saudita ao Al-Nassr

CR7 foi às lágrimas ao final da goleada por 4 a 1 sobre o Damac

Zero Hora

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