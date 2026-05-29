Quanto João Fonseca ganhou por eliminar Djokovic em Roland Garros 

O tenista brasileiro João Fonseca viveu uma sexta-feira (29) histórica. Em Roland Garros, eliminou o sérvio Novak Djokovic de virada, por 3 sets a 2, e avançou às oitavas de final da competição.
Mais do que isso, o jovem de 19 anos ainda faturou 285 mil euros pela classificação — R$ 1,68 milhão, na cotação atual. Se avançar às quartas de final, o brasileiro levará mais 470 mil euros — R$ 2,7 milhões.
O adversário de João Fonseca nas oitavas será o norueguês Casper Ruud, que venceu o estadunidense Tommy Paul na terceira fase do Grand Slam. Sem Carlos Alcaraz e com a eliminação de Jannik Sinner, o Aberto da França deve ser bastante disputado.
Premiações pro fase em Roland Garros
- Campeão: 2,8 milhões de euros
- Finalista: 1,4 milhões de euros
- Semifinal: 750 mil euros
- Quartas de final: 470 mil euros
- Oitavas de final: 285 mil euros
