Quais os jogadores que podem definir a final da Champions League

Doué foi o destaque da decisão na temporada passada. FRANCK FIFE / AFP

Candidatos a heróis não faltam na final da Champions League entre PSG e Arsenal. O duelo marcado para sábado (30), às 13h, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, conta com grandes jogadores dos dois lados, os quais estão acostumados a aparecer em momentos decisivos.

Zero Hora separou dois nomes de cada time que são fortes candidatos a heróis da grande decisão.

PSG

Desiré Doué

O principal destaque da conquista da Champions da temporada passada poderá repetir a boa atuação novamente. Doué marcou dois gols contra a Inter de Milão, na goleada por 5 a 0, e se mostrou um atacante diferenciado naquele momento.

Com mais espaço na atual temporada, ele marcou 13 gols e deu oito assistências em 39 partidas. Doué gosta de aparecer em momentos de decisão e já provou que pode fazer a diferença em uma jogada.

Khvicha Kvaratskhelia

O ataque do PSG é muito qualificado. Além de Doué, do atual melhor do mundo Dembélé — que também está muito bem e pode ser um dos heróis do título —, há Kvaratskhelia para fazer a diferença.

O atacante georgiano foi decisivo durante todo o mata-mata. Dos seis jogos das oitavas, quartas e semis, ele marcou seis vezes e deu três assistências. Os adversários não eram nada fracos: Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique.

No duelo contra o Arsenal, Kvaratskhelia poderá ter uma vantagem pelo lado esquerdo, pois os ingleses podem ter o desfalque de Timber e começar com Mosquera.

Arsenal

Declan Rice

Rice pode ser decisivo na final da Champions. GLYN KIRK / AFP

O meio-campista pode ter papel fundamental para o título inédito do Arsenal na Champions. A bola passa por Rice em todas as jogadas ofensivas, seja para acelerar o jogo ou controlá-lo.

Mais do que isso, os ingleses têm como principal arma a bola parada. Jogadas de escanteio, faltas laterais e frontais podem decidir a final, e Rice é o principal cobrador. O meia já fez gols dessa forma deu nove assistências na temporada.

Bukayo Saka

O único jogador que esteve no primeiro time de Mikel Arteta, em 2019, é Saka. Na época como lateral-esquerdo. Hoje, atacante pelo lado direito, é peça fundamental e pode decidir o título mais importante do clube inglês.

Ele é outro jogador do Arsenal perigoso nas bolas paradas, além de ser o batedor oficial de pênaltis, com capacidade de criar jogadas individuais e servir seus companheiros.