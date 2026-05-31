Pulisic encerra jejum de gols na vitória dos EUA sobre o Senegal (3-2) em amistoso

A seleção dos Estados Unidos, uma das coanfitriãs da Copa do Mundo de 2026, derrotou o Senegal por 3 a 2 neste domingo (31), no primeiro de dois amistosos de preparação para o Mundial, graças a uma atuação de destaque de Christian Pulisic.

Pulisic, de 27 anos, marcou seu primeiro gol de 2026, e seu primeiro pela seleção americana desde novembro de 2024.

O atacante do Milan aproveitou um bom passe de Ricardo Pepi para driblar o goleiro Mory Diaw, ampliando o placar para 2 a 0 a favor dos donos da casa, aos 20 minutos de jogo, no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte.

Mais cedo, Pulisic havia avançado pela esquerda superando dois defensores e dado uma assistência para Sergiño Dest, que finalizou de primeira, da entrada da pequena área, para abrir o placar com apenas sete minutos de jogo.

O técnico do 'Team USA', o argentino Mauricio Pochettino, realizou dez substituições no início do segundo tempo, com o objetivo de gerenciar a carga física dos jogadores e prevenir lesões.

Senegal conseguiu empatar a partida no segundo tempo graças a dois gols do ex-astro do Liverpool, Sadio Mané, antes de Folarin Balogun marcar o gol da vitória para os americanos (63').

Os Estados Unidos encerrarão sua preparação para a Copa do Mundo enfrentando a Alemanha no Soldier Field, em Chicago, no sábado. Já Senegal também disputará seu último amistoso, contra a Arábia Saudita, no Toyota Field, em San Antonio, no Texas.