PSG x Arsenal: horário, onde assistir e escalações da final da Champions League

A final da Champions League 2025/2026 será neste sábado (30), na Arena Puskas, em Budapeste, na Hungria. PSG e Arsenal se enfrentam a partir das 13h, e Zero Hora acompanha em tempo real.
Os franceses são os atuais campeões do torneio e buscam o bicampeonato. Os ingleses almejam o título inédito da Liga dos Campeões.
Escalações de PSG x Arsenal
PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique
Arsenal: Raya; Mosquera (Timber), Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard e Trossard; Gyokeres (Havertz). Técnico: Mikel Arteta
Arbitragem para PSG x Arsenal
Daniel Siebert, auxiliado por Jan Seidel e Rafael Foltyn. VAR: Bastian Dankert (todos da Alemanha)
Onde assistir PSG x Arsenal
A TNT, HBO Max e SBT anunciam a transmissão do jogo. Zero Hora acompanhe em tempo real.
