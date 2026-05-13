PSG vence Lens (2-0) e é campeão francês pela 14ª vez em sua história

O Paris Saint-Germain conquistou o Campeonato Francês pela 14ª vez em sua história nesta quarta-feira (13), ao vencer o Lens fora de casa por 2 a 0 em jogo adiado da 29ª rodada.

Os parisienses derrotaram o vice-líder do campeonato sem grandes dificuldades graças aos gols de Khvicha Kvaratskhelia e Ibrahim Mbaye, além de mais uma grande atuação do goleiro russo Mtvei Safonov.

O time comandado pelo técnico Luis Enrique ainda pode repetir o feito da temporada passada, quando conquistou o título francês e a Liga dos Campeões.

No dia 30 de maio, o PSG encara o Arsenal na final da Champions em Budapeste.

Vencer o campeonato nacional com um orçamento tão superior aos demais era algo esperado, mas o domínio do Paris não foi tão avassalador quanto em anos anteriores.

Talvez porque seus rivais estejam mais motivados do que nunca para derrotar os campeões europeus, como Luis Enrique havia previsto durante a pré-temporada. E o tempo provou que ele estava certo.

O treinador espanhol afirmou repetidamente ao longo do campeonato: as dificuldades encontradas não se deveram a uma queda de rendimento do PSG, mas sim ao desempenho fantástico do Lens.

"Vocês querem um campeonato mais competitivo, e este é um campeonato competitivo. O Lens continua vencendo jogos e será difícil até o final", disse ele em abril.

- Derrotas incomuns -

Mas esse motivo coexistiu com outros: uma temporada passada interminável com a Copa do Mundo de Clubes, na qual o PSG chegou à final, uma pré-temporada curta, uma onda de lesões e longas ausências de vários jogadores importantes (Dembélé, Hakimi), além de um evidente desgaste físico acumulado.

Mas, graças ao trabalho da comissão técnica e à melhora de desempenho tanto das estrelas do elenco quanto dos reservas em momentos cruciais, o PSG chega ao final da temporada em grande forma.

Os parisienses também se beneficiaram da má fase do Lens, que começou a perder no momento em que o PSG retomou seu ritmo avassalador.

A vantagem que abriu no campeonato também permitiu a Luis Enrique gerir a minutagem dos jogadores para a disputa paralela da Champions.

- Força do elenco -

A estrutura da equipe permaneceu praticamente intacta em comparação com o ano passado, exceto pelas chegadas do goleiro francês Lucas Chevalier, que começou como titular, mas passou para o banco de reservas ao longo da temporada, e do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi.

Zabarnyi, que decepcionou nos seus primeiros meses, ao menos permitiu que o capitão Marquinhos descansasse entre os grandes jogos da Liga dos Campeões.

O Campeonato Francês também serviu para que Warren Zaïre-Emery ganhasse confiança, tornando-se novamente uma peça fundamental graças ao seu físico privilegiado.

Os reservas habituais Lucas Hernandez, Lee Kang-in e Gonçalo Ramos cumpriram seus papéis, embora por vezes se esperasse mais deles. Em contrapartida, o brasileiro Lucas Beraldo teve um final de temporada surpreendente após ser reposicionado como volante.

Sem esquecer dos jovens da base Senny Mayulu e Ibrahim Mbaye, que ajudaram o time quando o departamento médico estava lotado.

Todos eles ainda têm uma última missão a cumprir, a mais importante antes do fim da temporada: conquistar o bi da Liga dos Campeões.

--- Campeonato Francês:

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 76 33 24 4 5 73 27 46

2. Lens 67 33 21 4 8 62 35 27

3. Lille 61 33 18 7 8 52 35 17

4. Lyon 60 33 18 6 9 53 36 17

5. Rennes 59 33 17 8 8 58 47 11

6. Olympique de Marselha 56 33 17 5 11 60 44 16

7. Monaco 54 33 16 6 11 56 49 7

8. Strasbourg 50 33 14 8 11 53 43 10

9. Lorient 45 33 11 12 10 48 49 -1

10. Toulouse 44 33 12 8 13 47 46 1

11. Paris Football Club 41 33 10 11 12 45 49 -4

12. Brest 38 33 10 8 15 42 54 -12

13. Angers 35 33 9 8 16 28 47 -19

14. Le Havre 32 33 6 14 13 30 44 -14

15. Auxerre 31 33 7 10 16 32 44 -12

16. Nice 31 33 7 10 16 37 60 -23

17. Nantes 23 33 5 8 20 29 52 -23

18. Metz 16 33 3 7 23 32 76 -44