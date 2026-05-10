PSG vence Brest e fica a um passo do título francês

O Paris Saint-Germain ficou a um passo do título francês graças à vitória em casa sobre o Brest por 1 a 0 neste domingo (10), pela 33ª e penúltima rodada da Ligue 1.

O PSG lidera com seis pontos de vantagem sobre o Lens (2º), que será seu próximo adversário na quarta-feira, no estádio Bollaert, em jogo adiado da 29ª rodada.

Depois, o time parisiense encerrará sua campanha visitando o Paris FC em um clássico da capital e o Lens viaja para enfrentar o Lyon.

Em todo caso, o PSG está praticamente com a mão na taça, já que, além dos seis pontos de vantagem, possui um saldo de gols amplamente favorável (+44 contra +29 do Lens).

A vitória sobre o Brest neste domingo veio com um gol aos 37 minutos do segundo tempo de Désiré Doué, que havia começado no banco de reservas.

O técnico espanhol Luis Enrique decidiu rodar o elenco e dar descanso a vários jogadores importantes, pensando especialmente no grande desafio do dia 30 de maio, data em que o PSG busca defender seu título europeu na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em Budapeste.

A semana foi muito positiva para o gigante da capital francesa, que na última quarta-feira garantiu vaga na final da Champions com um empate no em 1 a 1 contra o Bayern de Munique na Alemanha, depois de vencer em casa por 5 a 4 no jogo de ida.

Na segunda-feira (11), o PSG viverá um dia de grandes expectativas, com a entrega dos prêmios do sindicato UNFP, que reconhecem os melhores do futebol francês na temporada, e o clube é o favorito para levar as principais categorias.

--- Resultados da 33ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Lens - Nantes 1 - 0

Domingo, 10 de maio

Metz - Lorient 0 - 4

Le Havre - Olympique de Marselha 0 - 1

Monaco - Lille 0 - 1

Auxerre - Nice 2 - 1

Rennes - Paris FC 2 - 1

PSG - Brest 1 - 0

Angers - Strasbourg 1 - 1

Toulouse - Lyon 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 73 32 23 4 5 71 27 44

2. Lens 67 32 21 4 7 62 33 29

3. Lille 61 33 18 7 8 52 35 17

4. Lyon 60 33 18 6 9 53 36 17

5. Rennes 59 33 17 8 8 58 47 11

6. Olympique de Marselha 56 33 17 5 11 60 44 16

7. Monaco 54 33 16 6 11 56 49 7

8. Strasbourg 47 32 13 8 11 51 42 9

9. Lorient 45 33 11 12 10 48 49 -1

10. Toulouse 44 33 12 8 13 47 46 1

11. Paris FC 41 33 10 11 12 45 49 -4

12. Brest 38 32 10 8 14 41 52 -11

13. Angers 35 33 9 8 16 28 47 -19

14. Le Havre 32 33 6 14 13 30 44 -14

15. Auxerre 31 33 7 10 16 32 44 -12

16. Nice 31 33 7 10 16 37 60 -23

17. Nantes 23 33 5 8 20 29 52 -23

18. Metz 16 33 3 7 23 32 76 -44