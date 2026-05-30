PSG vence Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League

O Paris Saint-Germain conquistou o título da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo neste sábado (30) após derrotar o Arsenal por 4 a 3 nos pênaltis após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos na final disputada na Puskás Arena, em Budapeste.

Em uma partida marcada por um futebol pouco vistoso, mas repleta de drama, o atacante alemão Kai Havertz abriu o placar para os 'Gunners' logo aos seis minutos do primeiro tempo, enquanto o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, empatou para o time do técnico Luis Enrique convertendo um pênalti cometido por Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia (65').

Com o placar permanecendo inalterado na prorrogação, um pênalti perdido pelo zagueiro da seleção brasileira Gabriel Magalhães impediu o Arsenal de conquistar o que seria um título inédita e uma histórica 'dupla coroa' Premier League-Liga dos Campeões e deu ao PSG a segunda 'Orelhuda' da história do clube.

O PSG repete, assim, o feito do Real Madrid - a última equipe a conquistar dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões -, embora o time madrilenho, comandado por Zinédine Zidane, tenha ido além, ao vencer três edições seguidas entre 2016 e 2018.

Após uma campanha impressionante e vitórias sobre gigantes como Liverpool e Bayern de Munique, os parisienses finalmente furaram a defesa dos 'Gunners', equipe que havia sofrido apenas seis gols na Liga dos Campeões nesta temporada, antes da final.

Tendo já conquistado a Supercopa da Uefa, a Copa Intercontinental, a Supercopa da França e seu 14º título do Campeonato Francês, os comandados de Luis Enrique levam, assim, mais um troféu para sua galeria de conquistas nesta temporada.

Por sua vez, o técnico espanhol assegura seu terceiro título da Liga dos Campeões como treinador, somando-se aos triunfos de 2015 (no comando do Barcelona) e 2025, com o PSG.

Com isso, Luis Enrique se junta a Pep Guardiola, Bob Paisley e Zinédine Zidane no grupo de tricampeões. O recorde absoluto pertence ao italiano Carlo Ancelotti, com cinco títulos.