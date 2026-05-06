PSG empata com o Bayern e vai à final da Champions League contra o Arsenal; veja como foi o jogo

Dembélé marcou o gol do PSG sobre o Bayern na Alemanha. FRANCK FIFE / AFP

O PSG caminha a passos largos para confirmar seu domínio no futebol da Europa. Atual campeão, o time francês está na final da Champions League pelo segundo ano consecutivo.

A presença na decisão do torneio foi confirmada nesta quarta-feira (6). Não bastasse ter passado pelos campeões Chelsea e Liverpool nas fases anteriores, os parisienses deram mais um passo para entrar para a história ao eliminar o poderoso Bayern de Munique, em plena Alemanha, pela semifinal.

Depois do 5 a 4 em casa, foi a vez de empatar em 1 a 1 com a equipe bávara, numa partida segura e certeira.

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Com o 6 a 5 no agregado, o PSG carimba o passaporte para Budapeste, na Hungria, onde disputará o bicampeonato, contra o Arsenal, que vai em busca do título inédito. A final está marcada para o dia 30 de maio.

Como foi o jogo

Assim como havia sido em Paris, na ida, o jogo da volta, em Munique, começou frenético. Sem dar espaços para o time da casa construir seu jogo, o PSG tratou de abrir o placar logo cedo, jogando um banho de água fria na intensa torcida alemã. Aos dois minutos, Kvaratskhelia tabelou com Fabián Ruiz, disparou pela esquerda e tocou rasteiro para Dembélé marcar de primeira.

O primeiro tempo seguiu num confronto franco, mas com poucas finalizações a gol. Mesmo precisando do resultado, o Bayern só acertou o alvo aos 44 minutos, mas parou em Safonov, que fez bela partida.

Os alemães ficaram na bronca com a arbitragem, especialmente em toque no braço de João Neves dentro da área. Porém, o pênalti não foi marcado, já que a bola veio de uma rebatida de Vitinha.

Na etapa final, assim como em outros momentos da temporada, como em Anfield, ao eliminar o Liverpool, o PSG seguiu tendo uma atuação que beira à perfeição. Continuou cedendo pouquíssimos espaços para os bávaros — quando cedia, Safonov brilhava. Além disso, seguiu criando chances — e aí era a vez de Neuer provar porque é um dos melhores goleiros do século. O alemão fez pelo menos quatro belas defesas ao longo do jogo, três delas só no segundo tempo.

Aos 49 da etapa final, Kane deixou tudo igual. Porém, gol insuficiente para os alemães.

Deu PSG, que visa levantar pela segunda vez a taça que até pouco tempo atrás sequer tinha em seu armário. Enfrentará um Arsenal sedento pela Champions inédita, como foi com os próprios parisienses no ano passado. Aliás, na última edição, os Gunners foram eliminados pelos próprios franceses — por isso, o confronto vem com um sabor de revanche.