PSG elimina Bayern e vai enfrentar Arsenal na final da Champions

O Paris Saint-Germain vai lutar pelo bicampeonato da Liga dos Campeões após eliminar o Bayern de Munique nas semifinais com um empate em 1 a 1 no jogo de volta desta quarta-feira (6), na Alemanha, uma semana após sua dramática vitória por 5 a 4 em Paris.

No dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, o time parisiense vai enfrentar o Arsenal, que se classificou na terça-feira para a segunda final de sua história, ao eliminar o Atlético de Madrid.

Após a chuva de gols no jogo de ida, aclamado como uma das maiores partidas da história da competição, o de volta parecia começar na mesma toada, quando o PSG precisou de apenas três minutos para sair na frente, com o atacante Ousmane Dembélé. Mas o placar permaneceu inalterado dali em diante, até o gol de empate - embora insuficiente - de Harry Kane, já nos acréscimos (90+4').

A Allianz Arena, em Munique, provou ser, assim, mais uma vez um talismã para o PSG, que conquistou seu primeiro - e, até hoje, único - título da principal competição de clubes da Europa, exatamente nesse estádio na temporada passada, com a goleada de 5 a 0 na final contra a Inter de Milão.

Conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões será precisamente o objetivo do Arsenal, que se prepara para disputar sua segunda final no torneio, 20 anos após ter sido derrotado pelo Barcelona em 2006.

Às vésperas dessa final tão aguardada, tanto o Paris Saint-Germain quanto o Arsenal - que lideram atualmente suas respectivas ligas nacionais - buscarão garantir os títulos de seus campeonatos o quanto antes, a fim de poupar energias e concentrar seus esforços no grande desafio que têm pela frente.

- Uma conexão perfeita -

Durante uma semana, o Bayern vinha reunindo suas forças na esperança de uma virada, mas o PSG esfriou abruptamente o ânimo da torcida da casa com uma jogada perfeita que envolveu dois jogadores-chave deste confronto, ambos com dois gols no jogo de ida: Kvaratskhelia avançou em velocidade e cruzou rasteiro com precisão para a área, onde Dembélé, cercado por adversários, mas completamente livre de marcação, finalizou de primeira de pé esquerdo para marcar seu sétimo gol nesta temporada da Liga dos Campeões.

'Kvaradona' continuou, assim, a confirmar sua fase espetacular nesta Champions, chegando a dez gols e aumentando seu número de assistências para cinco.

Esse gol logo aos três minutos tornou as coisas bem mais difíceis para o Bayern, embora o time alemão tenha chegado perto de empatar aos 15 minutos, quando Nuno Mendes defendeu um chute perigoso de Michael Olise.

Por volta dos 30 minutos, o Bayern reclamou veementemente de um toque de mão dentro da área de João Neves, um lance que o árbitro considerou não intencional. O próprio jogador português quase balançou a rede pouco depois, aos 35 minutos, mas sua cabeçada foi defendida pelo goleiro Manuel Neuer.

O goleiro visitante, o russo Matvey Safonov, respondeu com a mesma eficácia, pouco antes do intervalo, em tentativas consecutivas de Jamal Musiala (44' e 45').

- Dois paredões -

No segundo tempo, os goleiros continuaram frustrando seus adversários, uma semana depois de os artilheiros terem roubado a cena na partida de ida.

Neuer fez uma série de defesas cruciais em finalizações de Desiré Doué (57' e 64') e Kvaratskhelia (58'), impedindo que o PSG liquidasse de vez a fatura.

Do outro lado, Safonov estava decidido a não permitir que o Bayern reagisse, em tentativas isoladas de Luis Díaz (69') e Olise (70').

À medida que os minutos passavam, o PSG foi diminuindo o ritmo da partida, para grande frustração do Bayern, que pôde sonhar com um milagre apenas por um breve instante, quando Kane marcou seu 14º gol nesta temporada na Champions com um chute forte de dentro da área (90+4'), mas já sem tempo para que sua equipe pudesse realmente buscar a prorrogação.

Logo após o apito final, o Paris Saint-Germain comemorou com uma sensação de alívio sua terceira classificação à final da Champions.

A primeira foi aquela que perderam em 2020, exatamente contra o Bayern, que, com o título da Bundesliga já assegurado desde 19 de abril, tem agora apenas um objetivo restante nesta temporada: buscar o título da Copa da Alemanha no dia 23, um sábado, contra o Stuttgart, uma semana antes de assistir, pela televisão, a um empolgante duelo entre PSG e Arsenal.