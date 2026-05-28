PSG busca bicampeonato da Champions e pode ter reforços importantes para a decisão 

Luis Enrique ajudou o PSG a mudar de patamar. FRANCK FIFE / AFP

Vencer a Champions League em anos seguidos é uma tarefa difícil. A última vez que isso ocorreu foi o tricampeonato do Real Madrid de 2016 a 2018. Agora, em 2026, o Paris Saint-Germain tem a chance de conquistar o título europeu pela segunda vez seguida, no sábado (30), em Budapeste, na Hungria, contra o Arsenal.

O status do PSG mudou após o título da temporada passada. Vencer a Liga dos Campeões é o objetivo de todo clube que almeja ser considerado gigante. O alto investimento dos últimos anos finalmente foi concretizado na conquista que faltava aos franceses. Portanto, é o momento de dar o próximo passo.

Acostumar-se a estar entre os melhores é o que o PSG busca, e o trabalho do técnico Luis Enrique vem sendo impecável nesse sentido. Pelo caminho ficaram adversários com mais conquistas: Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique. Resultados que confirmam o novo patamar dos franceses e que aliviam a pressão pelo segundo título.

— Diria que houve mais pressão na temporada passada, porque toda a gente dizia: "É agora! Desta vez não podemos perder." Desta vez, há pressão porque acreditamos que merecemos, tendo em conta a nossa trajetória na competição e todas as outras equipes que fomos eliminando pelo caminho — afirmou Luis Enrique, em entrevista ao site da Uefa.

Como chega o PSG

A temporada dos franceses começou com a necessidade de descansar os principais jogadores após a conquista da Champions e de chegarem até a final do Mundial de Clubes, no meio de 2025.

A base da equipe foi mantida, com exceção do goleiro Donnarumma, que deixou o clube por não estar mais nos planos do treinador.

Uma atitude de Luis Enrique que poderia dar errado. Porém, o gol parisiense está seguro. Safonov, herói no Intercontinental contra o Flamengo, assumiu o posto e foi importante na campanha até a decisão.

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Nas demais posições, o PSG segue praticamente o mesmo e deve ter força máxima na final. O lateral-direito Hakimi se machucou no jogo de ida contra o Bayern de Munique, mas deve se recuperar a tempo para ser pelo menos uma opção no banco de reservas. A tendência é de que Zaire-Emery siga como titular, improvisado no setor.

Outra preocupação do PSG girava em torno do Bola de Ouro da última temporada. Dembélé foi poupado da reta final da Ligue 1 para se recuperar de uma distensão muscular na panturrilha. O atacante, porém, deve ser titular contra o Arsenal, formando o trio ofensivo ao lado de Doué e Kvaratskhelia.

A grande final da Champions League será no sábado (30), a partir das 13h. Zero Hora acompanha em tempo real.